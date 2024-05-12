Bir bebek dünyaya geldiğinde, onu izlemek büyüleyici bir deneyim olabilir. Yenidoğanın özelliklerinden en dikkat çekicisi ise sıkı sıkıya kapalı yumruklarıdır. Peki hiç düşündünüz mü, neden tüm bebekler ellerini sıkıca yumruk yaparlar?

Her hareketleri ile bizi şaşırtan bebeklerin, ellerini sıkı sıkıya yumruk yapmasının da tabii ki mantıklı bir sebebi var.

Beceriksiz kol hareketleri ile doğup sonrasında dünyaya alıştıkları bebeklerin, bakalım bu hareketleri altında neden neymiş?

Yumruk hareketi, onların gelişim süreçlerinin çok önemli bir parçası.

Palmar refleks olarak da bilinen avuç içi kavrama refleksi, bebeklerin doğduğu andan itibaren belirli bir süre devam ettirdikleri bir hareket. Bebeğinizin avcuna dokunduğunuzda otomatik parmaklarını büktüğünü ve sıkı bir kavrama hareketi yaptığını görmüşsünüzdür.

Yumruk yapma davranışı onların beyin gelişimi ile yakından ilgili. İlk aylarda, bebeğin beyin yapısı ve sinir sistemi hızla gelişir. Bu sırada, bebeğin kas kontrolü ve motor becerileri de evriliyor. Yumruk yapma hareketi aslında motor kontrolün gelişimi için önemli bir egzersiz ve bebekler bu refleksi yavaş yavaş bilinçli hareketlere dönüştürüyorlar.

Kendilerini daha güvende hissediyorlar.

Ani hareketlerden, seslerden veya çevresel uyaranlardan rahatsız olan bebekler, sıkıca yumruklarını kapatıp bu şekilde bir güvenlik hissi de yaratıyorlar. Ayrıca bu refleks, bebeklerin anneleri ile olan fiziksel bağını güçlendiriyor.

Anne göğsüne konulan bir bebek, içgüdüsel olarak annesine tutunuyor. Bu da anne sütü ile beslenmeyi ve anne-bebek arasındaki duygusal bağı kolaylaştırıyor. Bebekler, biberon tutmaya başladıklarında ise yavaş yavaş artık ellerinin açıldıklarını görürsünüz.

Atalarımızdan gelen bir davranış biçimi de olabilir.

Atalarımızın ağaçlardan düşmelerini engellemek için kavrama refleksinin geliştiğini düşünürsek, bunu bebeklere de dahil edebiliriz. Genellikle anne sırtında taşınan bebekler, kendilerini sıkıca tutabilmek için güçlü kavrama yeteneklerine ihtiyaç duyarlar. Böylelikle de aslında hayatta kalma şanslarını arttırırlar.

Yumruk hareketi ne zaman bırakırlar?

Anne karnından çıktıkları anda minik yumrukları ile gördüğümüz bebekler, 5-6 aylık olana kadar bu harekete devam ederler. Ona yapacağınız egzersizler, meme refleksi veya başka bir eşyayı tutma istekleri ile de bu hareket artık normale döner.

Ancak belirtilen zaman aralığından daha uzun süren bir süreç varsa tabii ki bir doktor kontrolüne ihtiyaç duyulmalı. Herhangi bir kas rahatsızlığı ya da nörolojik sorun mevcut olabilir. Bebeğinizi takip ederek sağlığını kontrol altına alabilirsiniz.

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