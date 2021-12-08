Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatına 77 kuruş, motorine ise 31 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Yeni fiyatlar, bu geceden itibaren geçerli olacak.

Artık her hafta düzenli olarak zam haberini almak için takip ettiğimiz Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bugün de bizleri üzmedi(!). EPGİS, bundan tam 24 saat önce motorinin litre fiyatına 66 kuruş zam geleceğini açıklamıştı. Bu zammın ardından gözler benzin fiyatlarına dönmüşken beklenen geldi.

EPGİS, paylaştığı açıklamada bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatında 77 kuruş, motorinin litre fiyatındaysa 31 kuruş zam yapılacağını açıkladı. Yeni zamlarla birlikte benzinin litre fiyatı 10 TL’nin üstüne çıkmış oldu. Motorinin litre fiyatıysa yavaş yavaş 10,50 seviyesine yaklaşmaya başladı.

Zam haberiyle birlikte büyükşehirlerdeki ortalama pompa fiyatları şu şekilde oldu: