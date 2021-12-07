EPGİS, dizel araç sahiplerini ilgilendiren zam haberini resmen verdi. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, motorine 66 kuruş daha zam geldiği ifade edildi. Yeni fiyatlar, bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), milyonlarca araç sahibini ilgilendiren bir açıklama yaptı. Bu açıklama, tahmin edilebileceği üzere akaryakıta gelen yeni bir zamdı. Kurum tarafından yapılan açıklamalara göre motorine yeni bir zam geldi. Zamlı fiyatlar, bu gece yarısı itibarıyla geçerli olacak.

EPGİS tarafından yapılan açıklamalara göre motorine gelecek yeni zam, litrede 66 kuruş olacak. Bu zam, pompaya doğrudan yansıyacak. Yapılacak zam ile motorin fiyatı, belirli bölgelerde 10 TL'ye ulaşmış olacak.

EPGİS'in konuyla ilgili açıklaması

08/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Motorinde 66 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.

Mevcut motorin fiyatlarına baktığımızda, İstanbul Avrupa yakasındaki motorin fiyatlarının 9.33 TL olduğunu görüyoruz. Bu gece itibarıyla geçerli olacak zam, fiyatı 9.99 TL olarak kayıtlara geçmiş olacak. İzmir ve Ankara'daki vatandaşlar ise mazotu 10 liranın üzerinde satın almaya başlayacaklar.

Not: Piyasa serbestisi nedeniyle fiyatlarda kuruş bazında değişiklikler olabilir.