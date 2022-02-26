Berghain Hakkında Duyunca Şaşıracağınız Bilgiler

Dünyanın pek çok önemli şehrinde kolay kolay giremeyeceğiniz ama girmek isterseniz bir şekilde yolunu bulabileceğiniz gece kulüpleri vardır. Berghain, bunlardan biri değil. Dünyaca ünlü sanatçıların bile kolay kolay kabul edilmediği ve içeride neler döndüğü her zaman şüpheli olan gece kulübü Berghain’ı gelin yakından tanıyalım.

Gece hayatı epey karmaşık bir dünya. Çoğu kişi birkaç içki içip, dans edip, eğlenmek ister. Bazıları ise günlerce süren sapkın partilere katılmak isteyebilir. İşte Berghain tam olarak böyle hizmet veren bir gece kulübü. Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Berghain gece kulübü, dünyanın girilmesi en zor mekanlarından biri olarak kabul ediliyor çünkü içeride yaşananlar hala gizemini koruyor.

Berghain gece kulübü daha çok eşcinsel erkeklere ve tekno müzik tutkunlarına hitap ediyor. Ancak burası yalnızca bir eğlence mekanı değil. İçeride son derece sapkın partilerin yapıldığı ve hatta grup seks odalarının olduğu söyleniyor. Dünyaca ünlü isimlerden bazılarının bu mekanın kapısından döndüğü de bilinenler arasında. Gelin dünyanın en gizemli gece kulübü olan Berghain hakkındaki ilginç bilgilere yakından bakalım.

Berghain hakkında ilginç bilgiler:

Bina, Doğu Almanya döneminden kalma.

Berghain, eşcinsel erkeklerin mabedi.

Tekno müziğin başkenti olarak anılıyor.

Britney Spears, Berghain kapısından döndü.

Berghain ses sistemi asla tam kapasite çalıştırılmıyor.

Tuvaletlerde ayna bulunmuyor.

Kamera ve telefon tamamen yasak.

Alt katlarda neler döndüğü meçhul.

Berghain bir kültür mirası.

Pandemi sonrası işler biraz değişti.

Bina, Doğu Almanya döneminden kalma:

Berghain gece kulübün binası, Doğu Almanya’nın savaş sonrası yeniden yapılanma sürecinde inşa edildi. 1953 yılında ısıtma tesisi olarak inşa edilen bina, 1980 yılında tamamen terk edildi. 18 metrelik tavan yüksekliğine ve kolonsuz, geniş bir orta alana sahip olan binada 1990’lı yıllardan itibaren erkeklere özel fetiş partileri yapılmaya başladı. Farklı isimler altında sınırsız özgürlük partileri sunan mekan son olarak 2004 yılında Berghain adıyla bugün olduğu halini aldı.

Berghain, eşcinsel erkeklerin mabedi:

Berghain gece kulübünde daha çok eşcinsel erkeklerin olduğu söyleniyor. Zaten ilk yıllarında bile yapılan partiler tamamen erkeklere özel etkinliklerdi. Giren her erkek eşcinsel midir bilinmiyor ancak içeride neler olduğundan bahseden bazı haberlerde eşcinsel erkeklerin yoğun olduğu söyleniyor

Tekno müziğin başkenti olarak anılıyor:

Tekno müzik, ilk yıllarından beri her zaman Berghain gibi mekanların gözdesi olmuştur. Ancak Berghain, bu konuda başı çekiyor. Pek çok tekno müzik lansmanı ilk kez bu mekanda yapılıyor. Yani halka açık bir yer olsa tekno müzikseverlerin buluşma noktası diyebileceğimiz bir yer ama kolay kolay içeri girilemediği için yalnızca tekno müziğin başkenti olarak anılıyor.

Britney Spears, Berghain kapısından döndü:

Bir dönem zor günler geçirmiş olsa da Britney Spears’ın bir dünya yıldızı olduğunu kabul edelim. Bir dünya yıldızını mekanına kabul etmemek ise ancak Berghain gibi bir gece kulübünün harcıdır. Berghain’ın içeri kimi alıp almadığı ve bu konuda nasıl kuralları olduğu bilinmiyor. Pek çok kişi ırkçı olduğunu bile söylüyor. Yapılan bazı etkinliklere yalnızca davetiyeli konukların alındığı biliniyor.

Berghain ses sistemi asla tam kapasite çalıştırılmıyor:

Berghain gece kulübünde Function One ses sistemi kullanılıyor ve en yoğun günlerde bile maksimum performansının en fazla %20’sinde çalıştırılıyor. Mekanın ses sistemini kuran Benedikt Koch’un dediğine göre eğer bu sistem tam kapasitede çalıştırılırsa içeride bulunan tüm insanlar, en küçük sinir uçlarının bile titrediğini hissederlermiş.

Tuvaletlerde ayna bulunmuyor:

Bugün bazı mekanlarda aynasız tuvaletler görüyor olsak bile Berghain bu uygulamayı ilk başlatan yer olabilir. Dediklerine göre etkinlikler sırasında insanlar kendilerini kaybettikleri için tuvalette kendileriyle yüzleşme utancını yaşasınlar istenmiyor. Biraz tüyler ürpertici olduğunu kabul edelim.

Kamera ve telefon tamamen yasak:

Yine ünlüler tarafından sevilen mekanlarda gördüğümüz bir uygulama olsa da Berghain kamera ve telefon yasağını ilk uygulayan mekan olabilir. Ünlü Amerikalı komedyen Conan O'Brien, 2016 yılında program için Berghain’a girmek istemiş ancak kamera ekibi nedeniyle buna izin verilmeyerek uzaklaşması istenmiştir. Elimizdeki fotoğraflar, Berghain tarafından onaylanarak yayınlanan görüntülerdir.

Alt katlarda neler döndüğü meçhul:

Konuya açıklık getirmek gerekirse Berghain yalnızca eşcinsel erkeklerin içki içip tekno müzikle coştuğu bir mekan değil. Söylenenlere göre alt katlara yalnızca erkeklerin katıldığı fetiş partileri ve grup seks partileri yapılıyor. Hatta mekanın ortasında açık bir şekilde cinsel ilişkiye girenlerin olduğu bile söyleniyor. Mekanın cumartesi gecesinden pazartesi sabahına kadar açık olduğunu düşünürsek garip şeyler döndüğünü anlayabiliriz. Yani bu kadar gizlilik boşuna değil.

Berghain bir kültür mirası:

Başka yer mi kalmadı diye soracağımız bir karar, 2016 yılında Alman mahkemeleri tarafından verildi. Bu karara göre Berghain gece kulübü bir kültür kurumu olarak kabul edildi ve pek çok vergi muafiyeti sağlandı. Evet, sapkın bir gece kulübü Almanya’nın kültürel değerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Pandemi sonrası işler biraz değişti:

Berghain da olsan dünya çapında bir virüs salgınından etkileniyorsun. Pandemi ile birlikte Berghain etkinlikleri de kısıtlandı. Mekan sahipleri, 2020 yılında Studio Berlin adıyla burayı bir sergi salonu olarak kullanmaya başladılar. Elbette yasaklar kalkınca mekan yeniden eski günlerine döndü ancak kısa süre bile olsa Berghain bir kültür merkezi oldu ve bu kapsamda birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Dünyanın girilmesi en zor gece kulüplerinden biri olan Berghain hakkındaki ilginç bilgilerden bahsettik ve bu mekan hakkındaki dedikodulardan bazılarını paylaştık. Şimdi sormak gerekiyor, Berghain gece kulübüne girmek ister miydiniz? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.