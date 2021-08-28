Starfield'da 3 Şehrin Tanıtım Fragmanları Yayınlandı

Daha önce de yaptığı başarılı RPG'ler ile adından sıkça söz ettiren Bethesda şimdi de gözünü uzaya dikti. Firmanın yeni oyunu Starfield'daki büyük şehirleri gördüğümüz yeni fragmanlar yayınlandı.

Yeni bir oyun evreni yaratmak asla kolay değildir. Son yıllarda daha garanti yollar izlemek ve kazançlarını garanti etmek isteyen pek çok yapımcı biraz da bu nedenden remastered ve enhanced versiyonlar yapıyor. Bethesda ise RPG konusundaki tecrübesine güvenerek yepyeni bir evrenin kapılarını açıyor.

Söz konusu yeni bir evren olduğunda, bu evreni oyunculara bir şekilde aktarabilmek de pazarlama çalışmalarının önemli bir kısmını oluşturuyor. Bethesda, Starfield'daki üç ana şehir olan New Atlantis, Neon ve Akila için birer tanıtıcı fragman yayınladı.

New Atlantis'e Hoş Geldiniz

United Colonies"in başkenti olan New Atlantis'in nasıl gözüktüğünü ve nasıl bir yapısı olduğunu videoda görüyoruz. Starfield'ın tasarım yönetmeni olan Emil Pagliarulo, United Colonies'i oyundaki en güçlü orduya sahip ve politik olarak en güçlü fraksiyon olarak tanımlıyor.

Pagliarulo New Atlantis'i çok sayıda farklı ırkın bir arada yaşadığı bir merkez olarak tanımlarken, "dünyamızın geleceğinin gerçek yansıması" olarak nitelendiriyor.

Neon:

Eski bir balıkçılık platformu üzerinde inşa edilen Neon ise okyanusun ortasındaki bir keyif şehri. Özellikle psikotropik özelliklere sahip bir balığın keşfedilmesiyle birlikte bir nevi uyuşturucu başkenti olan şehir, bu balığın kullanımını serbest bırakıyor.

Akila:

Akila ise üç yıldız sistemi arasında daha az teknolojiye dayalı gibi gözüken bir şehir. Freestar Collective adlı yapının başkenti. Bu şehrin etrafında dev duvarlar var ve etraftaki uzaylı canavarlardan korunmak gerekiyor. Yapımcılar ise bu şehri tasarlarken özgürlük ve bireysellik idealleri üzerine tasarladıklarını söylüyor.

Bethesda daha önce oyunun çıkış tarihini 11 Kasım 2022 olarak açıklanmıştı.