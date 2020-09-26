Papara SuperMassive, Worlds 2020'ye Kayıpsız Başladı

Türkiye temsilcisi Papara SuperMassive, Worlds 2020 ön eleme etabının ikinci gününde iki rakibini de yenerek turnuvaya kayıpsız başladı. Temsilcimiz, bir sonraki maçını 28 Eylül Pazartesi TSİ 11.00'da Kuzey Amerika ekibi Team Liquid'e karşı oynayacak.

League of Legends 2020 Türkiye Büyük Finali'ni kazanarak ülkemizi bu yıl onuncusu düzenlenecek Dünya Şampiyonası Ön Eleme turlarında temsil etme hakkı kazanan Papara SuperMassive'in rakipleri, geçtiğimiz hafta yapılan kura sonuçlarında belli olmuştu. Kura sonuçlarında A grubunda Team Liquid, MAD Lions, Legacy Esports ve INTZ ile eşleşen temsilcimiz, bugün Worlds 2020'ye start verdi.

Dün oynanan maçlarla başlayan ön eleme etabının ikinci gününde temsilcimiz, günün erken saatlerinde Brezilya temsilcisi INTZ karşısında ilk maçına çıkarak Türkiye adına ilk galibiyetini aldı. 16.00 seansındaki günün ikinci maçında İspanya temsilcisi MAD Lions ile karşı karşıya gelen Papara SuperMassive, bu engeli de aşarak ilk günü kayıpsız geçmeyi başardı.

Papara SuperMassive'in bir sonraki karşılaşmaları 28 Eylül'de oynanacak:

Ön eleme etabına kayıpsız başlayarak güçlü temsilcilerin olduğu gruptan çıkmak için büyük bir fırsat yakalayan Papara SuperMassive, bir sonraki maçını 28 Eylül Pazartesi TSİ 11.00'da Team Liquid'e karşı oynayacak ve ardından 14.00 seansında Legacy Esports ile karşı karşıya gelecek.

League of Legends Worlds 2020 A grubunda puan durumu:

İkinci gün maçlarının tamamlanmasının ardından gruplardaki puan tablosu da şekillenmeye başladı. Bu noktada temsilcimiz SuperMassive Esports, 2'de 2 yapan Kuzey Amerika temsilcisi Team Liquid ile liderliği paylaşıyor. Üçüncü sırada günün son maçında Team Liquid'e boyun eğen Legacy Esports yer alırken, dördüncü sırada İspanya temsilcisi MAD Lions, beşinci sırada ise Brezilya ekibi INTZ yer alıyor.

Worlds formatına göre ön eleme maçlarının ardından grup birincileri doğrudan Ana Gruplar'a yükselirken, grubu sonuncu tamamlayan ekipler ise Worlds 2020'ye veda edecek. Gruplarda üçüncü ve dördüncü olan takımlar, birbirleriyle 5'er maçlık seriler oynayacaklar ve bu serilerin kazananları, karşı grubun ikincisiyle yine 5 maçlık bir seri oynayacak. Bu seride galip gelen ekipler, Ana Gruplar için son bileti kapacak.