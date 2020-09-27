Beyin Yiyen Amip, Bu Sefer ABD'nin Şebeke Suyunda Görüldü

ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Lake Jackson şehrinin şebeke suyunda beyin yiyen amip olarak da bilinen Naegleria fowleri bulundu. Şehir sakinleri, çeşme suyu kullanmamaları konusunda uyarıldı.

Bundan 2 ay kadar önce ABD'de beyin yiyen amip vakası görüldüğünden bahsetmiştik. Aynı amip bu sefer de ABD'nin Teksas eyaletindeki Lake Jackson şehrinde görüldü. Söz konusu bu amip oldukça nadir görülse de bir hayli ölümcül.

Lake Jackson şehrinin su şebekesinde oldukça ölümcül olan beyin yiyen amip bulundu. Bulgu sonrasında şehir sakinleri çeşme suyu kullanımı konusunda uyarıldı. Naegleria fowleri olarak bilinen bu amip, beyinde enfeksiyona sebep olabiliyor.

Beyin yiyen amip, su şebekesinde bulundu

Yukarıda da söylediğimiz gibi bu amip oldukça ölümcül olsa da nadir görülüyor. Rakamlara göz atıldığında, ABD'de 2009 ile 2018 yılları arasında toplamda 34 beyin yiyen amip vakasının bildirildiği görülüyor.

Lake Jackson şehrinin yöneticileri, su şebekesini dezenfekte ettiklerini ancak bunun ne kadar süreceğini de bilmediklerini ifade etti. Teksas'taki sekiz topluluğa cuma günü yapılan açıklamada tuvaletler haricinde herhangi bir sebeple şebeke suyunu kullanmamaları gerektiği söylendi. Bu uyar, cumartesi günü Lake Jackson dışındaki diğer yerler için kaldırıldı.

Lake Jackson yetkilileri, daha sonra yaptıkları açıklamada şehir sakinlerinin suyu kullanabileceklerini ancak içmeden önce kaynatmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca banyo yaparken burna su gitmemesi için çeşitli önlemlerin alınması gerektiği ifade edildi. Çocukların, yaşlıların ve bağışıklık sistemi zayıf olanların kısmen savunmasız oldukları söylendi.

6 yaşında bir çocuğun amip ile temas etmesi ve hayatını kaybetmesi sonrası şehirdeki su şebekesine test yapılarak test edildi. BBC'de yer alan habere göre Naegleria fowleri, içme suyunda doğal olarak oluşuyor ve dünyanın her yerinde görülebiliyor. Genellikle kirli suyun vücuda burundan girmesiyle insanları enfekte ediyor.