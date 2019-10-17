Bil ve Fethet Benzeri Bilgi Yarışması Tabanlı 11 Mobil Oyun

Mobil oyunculuk giderek büyümeye devam ediyor. Artık her gün yeni oyunların markete eklendiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu oyunların bir çoğu da APK olarak da indirilebilen Bil ve Fethet benzeri bilgi yarışması oyunları. Bizler de Bil ve Fethet oynamaktan yorulmuş ya da bir alternatif arayan insanların yüreğine su serpecek oyunları bir araya getirdik.

Genel kültür odaklı bilgi oyunları özellikle mobil oyuncular tarafından oldukça fazla ilgi görüyor. Bil ve Fethet oyununun yakaladığı başarıda da bu durumun payı büyük. Başlarda Facebook üzerinden oynanabilen bir oyun olan Bil ve Fethet, zamanla büyüdü ve kendi halinde çalışan bir mobil oyun haline geldi.

Bil ve Fethet’in geçirdiği tek evrim bu da olmadı. Oyun başlarda basit bir arayüze ve sadece oyun içi görselliğe sahipti. Şimdi ise henüz oyun başlamadan bile sizleri dünya haritası gibi gibi bir arayüz karşılıyor. Bizler de mantıkta Bil ve Fethet’e benzeyen, ancak bilgi yarışması olgusunu daha farklı işleyen oyunlardan oluşan bir liste hazırladık.

Bil ve Fethet benzeri Bilgi Yarışması tabanlı oyunlar(Özet liste):

Kelimelik

Trivia Crack

A Word

Genel Kültür Bilgi Yarışması 2019

Quizzland

Ülke Bayrakları ve Başkentleri

Logo Quiz World

Guess The Movie Quiz

Guess The Football Club

Mega Quiz Gaming

Listemizde bulunan oyunların bazıları İngilizce dilinde. Ancak bu oyunları oynamak için İngilizce bilmenize gerek yok çünkü çoğunlukla görsellik üzerine kurulu oyunlar. Yani anlaşılması gereken bir metin yok. Tek yapılması gereken şey, ekranda bulunan ipuçlarından sonuca ulaşmak.

Bil ve Fethet benzeri bilgi yarışması ve genel kültür oyunları:

Kelimelik

Yapımcı: He2 Apps

He2 Apps Boyut: 16 MB

16 MB Oyunun Puanı: 4,5 yıldız

Kelimelik, 5 milyondan fazla indirme sayısı ile zaten oldukça popüler konumda olan bir oyun. Bu popülerliği ise oynanışına borçlu. Yılların masa oyunu Scrabble ile aynı mantığa sahip olan oyunda, amaç oyun sahası üzerinde yanyana gelen harflerin hepsiyle anlamlı kelimeler ortaya çıkarmak.

Oyunda bulunan her harf, Türkçe’de kullanılış sıklığına göre farklı puanlar kazandırıyor. Örneğin A harfi 1 puan kazandırırken, J harfi 10 puan kazandırıyor. Gerçek insanlara karşı oynanan oyunda, kazanmak için yapılabilecek tek şey bu da değil. Oyunda puan farkını yaratan en önemli stratejilerden biri, saha üzerinde bulunan harf ve kelime bonuslarına denk gelecek kelimeler üretmek.

Trivia Crack

Yapımcı: Etermax

Etermax Boyut: 52 MB

52 MB Oyunun Puanı: 4,3 yıldız

Trivia Crack, arkadaşlarla da oynansa, yabancılara karşı da oynansa verdiği keyif bozulmayan bir oyun. Oyunda 6 farklı kategori bulunuyor. Bu kategoriler Tarih, Bilim, Coğrafya, Eğlence, Sanat ve Spor. Nihai amaç ise rakipten önce bütün kategorilerin sembollerini toplamak.

Bunu yapmak için de öncelikle belli sayıda soruya cevap verilmesi gerekiyor. Her sorudan önce çark çevriliyor, bu çarkta hangi kategori gelirse o türde sorular geliyor. Yeterli sayıda soruya cevap verildikten sonra ise hangi sembol için soru sorulması istediğinizi seçiyorsunuz. Bu soruya da doğru yanıt verdiğiniz taktirde, bir sembol kazanmış oluyorsunuz.

A Word

Yapımcı: Apps Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti.

Apps Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. Boyut: 43 MB

43 MB Oyunun Puanı: 4,5 yıldız

A Word, çok sevilen bir kelime bulma oyunu. Oyundaki amaç, ekranın üstünde verilen kategoriye ait kelimeleri bulmak. Bu kelimeler, oyunda arı peteğine benzer şekillerin içinde bulunan harflerde gizleniyor. Başlarda kolay görünen oyun, seviyeler ilerledikçe oldukça zor bir hâl alıyor.

Son bir yılda oyunun güncellenmediğine, yeni bölümler eklenmediğine dair kullanıcı eleştirileri mevcut. Ancak oyuna yeni başlayacak biriyseniz, bu tarz eleştirileri şimdilik düşünmeseniz de olur. Çünkü oyunda şu anki haliyle bile oldukça fazla seviye var.

Genel Kültür Bilgi Yarışması 2019 (Android)

Yapımcı: YNR Studios

YNR Studios Boyut: 7,9 MB

7,9 MB Oyunun Puanı: 4,2 yıldız

Genel Kültür Bilgi Yarışması 2019, uzun yıllardır Türkiye ve Dünya televizyonlarında kendisine yer bulan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasıyla aynı formatı kullanıyor. Ünlü programla aynı joker haklarını, para merdiveninde aynı aşamaları hatta aynı müzikleri paylaşıyor.

İlk sorular insana “Bu kadar da kolay sorulur mu?” dedirtse de bir yerden sonra ciddi birikim gerektiren sorular da gelmeye başlıyor. Üstelik bu sorulardan joker haklarıyla sıyrılmak da her zaman mümkün olmuyor. Bazen aynı soruya iki farklı joker hakkınızı kullanmak bile doğru cevabı bulmanıza yetmeyebiliyor.

Quizzland

Yapımcı: Quiz & Trivia Apps

Quiz & Trivia Apps Boyut: 30 MB

30 MB Oyunun Puanı: 4,7 yıldız

Quizzland oldukça renkli bir tasarıma sahip. Oyunun arayüzü de, oynanışı da oldukça içine çeken cinsten. Oyunu oynamak da bir o kadar kolay. Oyunun mantığı ise şöyle: Her seviyenin içerisinde küçük kutucuklar içerisine konulmuş sorular var. Bu sorulara doğru yanıtlar vererek diğer seviyelere geçmeye çalışıyorsunuz.

Sorulara doğru yanıt verdikten sonra, doğru yanıtla ilgili Vikipedi üzerinden alınmış bir makale oyuncuya gösteriliyor. Örneğin, “Tahta bir atla fethedilen şehir hangisidir?” sorusuna doğru cevabı verdikten sonra, Truva ile ilgili tarihi bir makaleyi oyun içerisinden okuyabiliyorsunuz.

Ülke Bayrakları ve Başkentleri

Yapımcı: gedev

gedev Boyut: 20 MB

20 MB Oyunun Puanı: 4,4 yıldız

Ülke Bayrakları ve Başkentleri, adından da anlaşılabileceği üzere ülke bayraklarını konu alan bir bilgi oyunu. Oyun birçok seviyeden oluşuyor. Her seviyede size bir ülke ismi, o ülkenin başkenti ve nüfusu gösteriliyor. Sizin de aşağıda sıralanan bayraklar arasında o ülkenin bayrağını seçmeniz gerekiyor.

Bu oyun da kolay başlayıp zorlaşan bir yapıya sahip. Özellikle aynı renge sahip birçok bayrak şıklar arasında bulununca anlık olarak bir kafa karışıklığı oluşabiliyor. Bir de oyunun düello kısmı var. Burada herhangi biriyle eşleşip karşılıklı olarak aynı sorulara yanıtlar veriliyor. Yanlış cevap verense eleniyor.

Logo Quiz World

Yapımcı: MSI Apps

MSI Apps Boyut: 33 MB

33 MB Oyunun Puanı: 4,1 yıldız

Logo Quiz World akıllı telefonların ilk zamanlarında ortaya çıkan bir oyun. Hatta çoğu insan bu oyunu görünce belki de ilk akıllı telefonları akıllarına gelebilir. Çünkü o zamanlar ciddi anlamda sevilen bir oyun haline gelmişti. Oyunun mantığı ise oldukça basit.

Oyunda bulunan seviyelerin her birinde bir sürü marka logosu var. Ancak bu logolar ya kesilmiş, ya da bazı yerleri kapatılmış şekilde oyuncuya gösteriliyor. Oyuncunun da bu logonun hangi markaya ait olduğunu aşağıda verilen harflerle kutucuklara yazması gerekiyor.

Guess The Movie Quiz

Yapımcı: bubble quiz games

bubble quiz games Boyut: 12 MB

12 MB Oyunun Puanı: 4,3 yıldız

Logo Quiz World ile oldukça benzer bir oyun olan Guess The Movie Quiz, oyuncuya kült ya da az bilinen filmlerle ilgili efsaneleşmiş sahnelerin görsellerini gösteriyor. Oyuncunun da aşağıda bulunan harflerle bu filmin ismini oluşturması gerekiyor.

Güçlü bir film kültürü olan insanların zorlanması için biraz ilerlemesi gereken oyun, ortalama seviyede bir film bilgisine sahip insanları henüz ilk bölümlerden zorlamaya başlayabilir. Ancak ne olursa olsun sevdiğiniz filmlerden çizim halinde kesitler görmek, sadece bir sahneden filmi hatırlayabilmek insanı mutlu ediyor.

Guess The Football Club (Android)

Yapımcı: Qindo Apps

Qindo Apps Boyut: 5,2 MB

5,2 MB Oyunun Puanı: 4,6 yıldız

Guess The Football Club da Logo Quiz World’e bir nebze benzerliğiyle dikkat çekiyor diyebiliriz. Ancak bu oyunda kullanıcılara futbol takımlarının kadroları gösteriliyor. Üstelik kadrolarda isimler yazmıyor. Çünkü böyle olsa çok kolay olurdu :)

Oyun bunun yerine ilk 11’deki oyuncuların hangi ülke vatandaşı olduğunu gösteriyor. Yani karşınıza Fransız bir forvet, İngiliz bir kaleci, İspanyol bir orta saha olan bir kadro çıkabiliyor. Sizin yapmanız gereken şeyse üstün futbol bilginizi konuşturup hangi takımın kadrosuna baktığınızı anlamak.

Mega Quiz Gaming (Android)

Yapımcı: HeyNau

HeyNau Boyut: 23 MB

23 MB Oyunun Puanı: 4,4 yıldız

Mega Quiz Gaming, listemizin sonuncu ancak önemli de bir oyunu. Özellikle de oyuncu okurlarımızın oldukça hoşlarına gideceğini düşündüğümüz bir oyun. Çünkü bu oyundaki bütün sorular oyun dünyasıyla ilgili. Karşınıza bir oyun görseli çıkarılıyor, siz de bu görselin hangi oyuna ait olduğunu anlamaya çalışıyorsunuz.

Oyunla ilgili dikkat çeken önemli detaylardan biri, son dönemde çıkan popüler oyunlara da yer veriliyor olması. Örneğin henüz ilk bölümlerden birinde, Dark Souls serisinin geliştiricisi FromSoftware’ın son oyunu Sekiro’ya ait bir görsel bulunuyor.

Kelime Savaşı:

Yapımcı: Mynet

Mynet Boyut: 15 MB

15 MB Oyunun Puanı: 3 yıldız

Son dönemin en trend bilgi yarışması türündeki mobil oyunu ise Kelime Savaşı oldu. Mynet tarafından tasarlanan oyun, son derece basit bir tarza sahip. Belirli kavramlarla ilişkili kelimeleri bulmanız, bulunan kelime sayısıyla arkadaşlarınız ile yarışmanız isteniyor.