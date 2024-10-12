Hepimizin yakından tanıdığı bilgisayar markaları, bir zamanlar bilgisayar dışında çok farklı şekilde sektöre adım atmışlardı.

Onların bu ilginç başlangıçları, hiç beklemedikleri serüvene de kapı aralamış oldu.

Hepsini de bilgisayar modelleri ile tanısak da aslında onlar, bugünkünden çok farklı üretimler gerçekleştirdiler.

En ilginci ile listeye başlayalım: Samsung.

1938'de Güney Kore'de kurulan Samsung, başta bir gıda ve balık ihracatçısı olarak sektöre adım attı. Daha sonra şeker, tekstil ve sigorta gibi birçok farklı sektöre girdi. 1960'larda ise elektronik sektörüne adım atarak televizyon, buzdolabı ve diğer ev aletlerini üretmeye başladı.

Bilgisayar üretimi ise 1980’lerde başladı. Bugün bilgisayar çipleri, bellek ürünleri ve dizüstü bilgisayarlar üretiyor.

Sony’i elektronik bir marka olarak bilsek de kendisi bir zamanlar radyo tamiri yapıyordu.

1946'da kurulan Sony, başlangıçta elektronik test ekipmanları ve radyo tamiri yapıyordu. Şirketin ilk ürünü ise ilginçtir ki pirinç pişirme makinesiydi. Daha sonra ünlü marka, manyetofonlar, radyolar ve Walkman gibi devrim yaratan ses cihazlarıyla tanındı.

1990'larda ise hafızalara kazınan meşhur VAIO markası altında dizüstü bilgisayar üretmeye başladı.

Bilgisayar deyince akla ilk gelen Microsoft, programlama dili derliyordu.

1975’te kurulan Microsoft’un ilk yaptığı şey bir BASIC programlama dili derlemekti. Bilgisayarlar zaten ortaya çıkmıştı, ancak Microsoft bu dönemde donanım üretmiyordu. Şirketin odağı, yazılım geliştirmekti.

2000’li yıllarda ise Surface serisiyle bilgisayar üretimine başladı.

Ünlü bilgisayar markalarından birisi olan HP de test ekipmanları üreten bir şirketti.

HP, 1939’da elektronik test ekipmanları üreten bir şirket olarak kuruldu. İlk ürünlerinden biri de ses frekanslarını ölçen bir osilatördü ve bu cihaz, Walt Disney tarafından "Fantasia" filmindeki ses düzenlemeleri için kullanılmıştı.

1966'da ise HP, ilk mini bilgisayarını (HP 2116A) piyasaya sürdü ve daha sonra masaüstü bilgisayar ve yazıcı üretimine adım attı.

Bilgisayardan çok uzak bir yerde olan IBM, tartı bile satmıştı.

1911 yılında kurulan IBM, ilk olarak ticari zaman saatleri, tartı makineleri ve delikli kart tabanlı veri işleme makineleri üretti. O dönemde IBM’in en ünlü ürünü, delikli kart sistemleri ile veri işlemekti. Özellikle devlet ve büyük şirketler için veri işleme sistemleri sağlıyorlardı.

Şirket, 1950’lerde dijital bilgisayar üretimine başladı.

Sektöre uzak olmasa da Lenovo’nun da başlangıçta bilgisayar ürettiğini söylemek güç olur.

Lenovo, 1984 yılında Çin'de kurulmuştu. Şirketin başlarda amacı teknoloji ve bilgisayar distribütörlüğü yapmaktı. Başlangıçta IBM ve diğer büyük markaların bilgisayarlarını satarak işe başladılar.

2005 yılında ise IBM'in kişisel bilgisayar bölümünü satın alarak uluslararası alanda büyük bir bilgisayar üreticisi oldu.

Başta bilgisayar üretimi yapmayan bir diğer şirket de Asus.

1989’da Tayvan'da kurulan Asus, başlangıçta anakartlar ve bilgisayar bileşenleri üretimi yapıyordu. Şirket, bilgisayar teknolojisinin temel parçaları olan anakart, grafik kartı gibi ürünlerle sektöre adım attı.

2000’lere gelince de kendi markası altında dizüstü bilgisayar ve tabletler üreterek sektöre adım atanlar arasında yerini aldı.

Sürpriz sonlu: Toshiba, telgraf ekipmanları üretiyordu.

1875 yılında kurulan Toshiba, ilk başlarda telgraf ekipmanları üreten bir şirketti. Şirket, zamanla elektrikli ürünlere ve ev aletlerine odaklansa da 1980’lerde bilgisayar pazarına adım attı.

Günümüzde öncü konumunda olan bilgisayar markaları, aslında sektöre çok farklı şekilde adım attılar. Hepsinin de bugünkü başarısı ise su götürmez bir gerçek. Peki siz en çok hangisine şaşırdınız?

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