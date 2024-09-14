Sony'nin akıllı telefon sektöründeki stratejilerini yeniden değerlendirmeye başladığı öğrenildi. Japon kaynaklara göre şirket, "Xperia 5 VI" isimli telefonunu belirsiz süreliğine erteledi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Japon haber kaynaklarına dayandırılan haberlere göre şirket, bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen "Xperia 5 VI" isimli telefonunu belirsiz süreliğine erteledi.

Sony, akıllı telefon bölümünü Türkiye'den çekeli çok oldu. Ancak şirket, 2024 yılında iki telefon modelini küresel piyasalarda satışa sundu. İşte onlardan üçüncüsü de Xperia 5 VI isimli model olacaktı. Ancak bu telefonun belirsiz süreliğine ertelenmiş olması, şirketin planlarında değişiklikler olduğunu gözler önüne seriyor.

Sony, akıllı telefon sektöründen tamamen çekilir mi?

Yaşanan gelişmeler, zaten oldukça dar bir alanda top çeviren Sony'nin akıllı telefon sektöründen tamamen çekilebileceğini düşündürüyor. Ancak bununla ilgili kesinleşmiş bir şey yok. Japon kaynaklara göre Sony'nin tüketicilerin daha büyük ekranlı telefonlardan hoşlandıklarını bildiği için strateji değiştirmesi de olası. Belirsiz süreliğine ertelenen Xperia 5 VI'nın 6.1 inç boyutlu ekrana sahip olacağı konuşuluyordu.

Bu arada; Sony, bundan sadece birkaç ay önce Xperia 1 VII isimli amiral gemisi telefonu ile de gündeme gelmişti. Bu telefonun akıbeti ise şimdilik belirsiz. Bu modelle ilgili de şöyle bir detay var; Mayıs 2024'te piyasaya sürülen Xperia 1 VI, 6.5 inç boyutlu bir yapıya sahipti. Hâliyle yeni modelde de aynı ekran boyutunun kullanılacağı düşünülüyordu. Ancak Japonya'dan gelen haberler, firmanin küçük ekranlardan kesinlikle uzaklaşacağını gözler önüne seriyor. Hâl böyleyken Xperia 1 VII'yi hiç görmeyebilir veya daha büyük bir ekranla görebiliriz.