Samsung'un Galaxy Store üzerinden yayımladığı "SmartThings Framework" güncellemesi, eski modellerde çökmeye yol açıyor. Eğer bu haberimizde bahsettiğimiz telefonları kullanıyorsanız dikkatli olmalısınız.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili kullanıcıları çileden çıkaran bir gelişme yaşandı. Şirketin akıllı telefonları için yayımladığı bir güncelleme, eski telefonları kullanılamaz hâle getirmeye başladı.

Forumlarda paylaşılan bilgilere göre sorunun nedeni, Samsung'un Galaxy Store üzerinden gönderdiği "SmartThings Framework" uygulama güncellemesi. Eski bir Galaxy telefonu olup da bu yazılım güncellemesini yapan kullanıcılar, telefonlarını kullanamaz oluyorlar. Sürekli bir ön yükleme döngüsünde takılı kalan telefonları kurtarmanın tek yolu ise şimdilik fabrika ayarlarına döndürmek gibi görünüyor.

Hangi modelleri etkiliyor?

Samsung Galaxy S10 (tüm modeller)

Samsung Galaxy Note 10 (tüm modeller)

Samsung Galaxy M51

Yukarıda bahsettiğimiz modeller, Reddit gibi platformlarda, kullanıcıların verdiği geri bildirimlere dayanıyor. Hâl böyle olunca yukarıdaki tablonun daha fazla modeli kapsayacak şekilde büyüme olasılığı bulunuyor.

Samsung, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bunca çevrim içi rapordan sonra firmanın sorundan haberdar olmama gibi bir durumu olacağını sanmıyoruz. Şirket, mümkün olan en kısa sürede yeni bir güncelleme yayımlayacak ve sorunu çözecektir.