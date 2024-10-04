Samsung, 2025'te Galaxy telefonları ve akıllı saatlerini dijital ev anahtarına dönüştürerek anahtarsız giriş imkanı sunacak.

Samsung, 2025 yılında Galaxy telefonlarını ve akıllı saatlerini dijital ev anahtarına dönüştüreceğini duyurdu. Kullanıcılar, sadece bir dokunuşla veya tamamen eller serbest olarak kapı kilitlerini açabilecekler. Anahtar kullanma zorunluluğunu ortadan kaldırarak günlük yaşamı daha da kolaylaştıracak.

Samsung’un bu hafta yaptığı açıklamaya göre, Samsung Wallet'ın Dijital Ev Anahtarı için yeni Aliro akıllı kilit standardını benimsiyor. Bu sayed kullanıcılar Galaxy cihazlarını kullanarak uyumlu kapı kilitlerini, telefonlarını veya saatlerini kilide dokundurarak kolaylıkla açabilecekler. UWB teknolojisi ile donatılmış cihazlar sayesinde tamamen eller serbest bir açma deneyimi sunulacak. UWB teknolojisi sayesinde, cihaz ve kapı kilidi arasında konum belirleme yapılarak kapı, kullanıcının yaklaştığını algıladığında otomatik olarak açılacak.

2025'te Aliro destekli kilitler geliyor

Aliro, Bağlanabilirlik Standartları Birliği tarafından geliştirilen yeni bir akıllı kilit standardıdır. Apple, Google ve Samsung gibi büyük teknoloji şirketleri tarafından desteklenen Aliro, NFC ve UWB protokollerini içerecek. NFC radyo, dokunarak açma özelliğini etkinleştirirken, UWB ise eller serbest açmayı sağlayacak. Her iki protokol de yerel olarak çalıştığı için internet bağlantısı gerekmiyor.

Henüz Aliro standardıyla uyumlu akıllı kilitler piyasada bulunmuyor ancak 2025 yılında bu kilitlerin kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Samsung’un bu yeniliği, akıllı kilit üreticilerinin sadece tek bir standardı desteklemelerini sağlayarak, hem iPhone hem de Galaxy telefon kullanıcıları için dijital ev anahtarı deneyimini mümkün kılacak.