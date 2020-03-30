Türkiye'nin Koronavirüs Bilim Kurulu'nda Kimler Var?

Ülkemizin Koronavirüs ile verdiği mücadelede en etkin rolü üstlenen Koronavirüs Bilim Kurulu, alanında uzman pek çok değerli ismi bünyesinde barındırıyor. Peki salgına karşı Türkiye'nin yolunu çizmesi için Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan bilim kurulunda kimler var?

Dünyada koronavirüs ile ilgili ilk haberler duyulmaya başladığı günlerde Sağlık Bakanlığı, olası tehlikelere karşı Bilim Kurulu oluşturmaya karar verdi. Yeni tip koronavirüsün neden olduğu COVID-2019 heniz pandemi ilan edilmeden önce Türkiye çalışmalara bu kurul ile başladı.

Ülkemizde de vakalar görülmeye başladığı zaman Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin sorumluluğu daha da arttı. Tüm Bilim Kurulu üyeleri gündüz kendi iş yoğunluklarıyla uğraşıyor, öğleden sonra ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanarak koronavirüs ile etkin şekilde mücadele yolları üzerine çalışıyorlar. Ocak ayından beri kesintisiz olarak her gün toplanan, Türkiye'nin attığı tüm adımların arkasındaki Koronavirüs Bilim Kurulu'nda kimler var?

Prof. Dr. Ateş Kara

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde profesör olan Ateş Kara; probiyotikler, aşılar, fungal enfeksiyonlar gibi alanlarda uzmanlık sahibi. Enfeksiyon Hastalıkları Derneği genel sekreteri görevini yürütmekte olan Kara, çocuk sağlığı üzerinde yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Prof. Dr. Levent Akın

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Epidemiyoloji bölümünde profesör olan Levent Akın, halk sağlığı konusunda ülkemizdeki uzman isimlerden bir tanesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalından Bilim Uzmanlığı derecesine sahip olan Akın; bulaşıcı hastalıklar ve bağışıklama konularında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Prof. Dr. Tevfik Özlü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümünde profesör olan Tevfik Özlü, “Evde oturup televizyon izlemek, yoğun bakımda tavanı izlemekten daha iyidir.” sözüyle Türk halkını koronavirüs tedbirleri konusunda uyarmıştı. Uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla tanınan Özlü, aynı zamanda Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümünün kurucu isimlerindendir.

Prof. Dr. Ayşegül Füsun Eyüboğlu

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümünde profesör olan Ayşegül Füsun Eyüboğlu, göğüs hastalıkları ve bu hastalıklara bağlı enfeksiyonlar konusunda ülkemizdeki uzman isimlerden bir tanesi.

Prof. Dr. Recep Öztürk

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Recep Öztürk, aynı zamanda 2011 yılından beri Tıpta Uzmanlık Kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Firdevs Aktaş

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünden emekli olan Firdevs Aktaş, enfeksiyon üzerine yaptığı çalışmalarla ve koronavirüse karşı el hijyeninin önemi konusundaki uyarılarıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Serhat Ünal

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Serhat Ünal, HIV / AIDS alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Ünal, aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Alpay Azap

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Alpay Azap, antibiyotik direnci ve yeni ortaya çıkan enfeksiyonlar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Ünal, pek çok enfeksiyon ve mikrobiyoloji derneğinde önemli görevler üstlenmiştir.

Prof. Dr. Yeşim Taşova

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Yeşim Taşova, dahili tıp bilimleri ve enfeksiyon hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Taşova, aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Hasan Tezer

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde profesör olan Hasan Tezer; çocuklarda bağışıklama, hastane enfeksiyonları ve zoonotik hastalıklar gibi konularda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Prof. Dr. Aydın Yılmaz

SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları bölümünde profesör olan Aydın Yılmaz, tüberküloz üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Yılmaz, aynı zamanda SBÜ Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Rahmet Güner

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Rahmet Güner, hepatit B üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Güner, pek çok farklı dernek, kurul ve bilimsel dergide önemli görevler üstlenmiştir.

Prof. Dr. Canan Ağalar

SBÜ Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Canan Ağalar, aynı zamanda Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Müşerref Şule Akçay

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümünde profesör olan Müşerref Şule Akçay, sigara kullanımının akciğerlere verdiği zararlar ve KOAH üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Prof. Dr. Akın Kaya

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları bölümde profesör olan Akın Kaya, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Başhekim Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Kaya, göğüs hastalıkları ve yoğun bakım üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Prof. Dr. İlhami Çelik

Kayseri Şehir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan İlhami Çelik, koronavirüse karşı sosyal mesafenin önemi konusundaki uyarılarıyla tanınıyor. Çelik, aynı zamanda Kayseri Şehir Hastanesi Başhekimliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Levent Yamanel

SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım ve İç Hastalıkları bölümünde profesör olan Levent Yamanel, yoğun bakım konusunda ülkemizdeki uzman isimlerden bir tanesi.

Prof. Dr. Zeliha Tufan Koçak

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Zeliha Tufak Koçak, aynı zamanda YÖK Yürütme Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Serap Şimşek Yavuz, kardiyovasküler enfeksiyonlar ve sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Yavuz, aynı zamanda İnfektif Endokardit ve Diğer Kardiyovasküler Enfeksiyonlar Çalışma Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mehmet Doğanay

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Mehmet Doğanay, Dünya Sağlık Örgütü’nün Şarbon Çalışma Grubu ile birlikte yaptığı uluslararası alandaki çalışmalarıyla tanınıyor.

Prof. Dr. Selçuk Kılıç

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji bölümünde profesör olan Selçuk Kılıç, aynı zamanda Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarları ve Biyolojik Ürünler Daire Başkan Vekilliği görevini sürdürüyor.

Doç. Dr. Şebnem Erdinç

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve SBÜ Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümünde doçent olan Şebnem Erdinç, HIV / AIDS ve göçün Türkiye üzerindeki etkileri konusunda yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu

Ulusal Viroloji Laboratuvarı Sorumlusu olarak görev yapan Gülay Korukluğlu, aynı zamanda COVID-19 için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin çalışmaları sürdürüyor.

Dr. Ayla Aydın

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Dairesi Başkanlığı görevini sürdüren Ayla Aydın, mikrobiyoloji alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Dr. Ali Göktepe

Sağlık Bakanlığı Sağlık Tehditleri Erken Uyarı ve Cevap Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmekte olan Ali Göktepe, Sağlık Bakanlığı Operasyon Merkezi’nde de görev alıyor.

Cemil Güneş

Sağlık Bakanlığı’nda Hukuk Müşaviri olarak görev yapmakta olan Cemil Güneş, Bilim Kurulu kararlarının hukuki yönü üzerinde çalışmalar yapmaktadır.

Ocak ayından beri, daha Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmemişken bile gece gündüz koronavirüse karşı alınacak önlemler üzerine çalışmalar yapan Bilim Kurulu’nun kahraman üyeleri sayesinde umuyoruz bu kötü günleri de atlatacağız.