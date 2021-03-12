Carwow isimli internet sitesi, altın oranı göz önünde bulundurarak dünyanın en güzel spor otomobillerini belirledi. Listeye 3 modelle giren Ferrari, tasarım konusundaki üstünlüğünü kanıtlamış oldu.

“Güzellik” kişiden kişiye değişen bir kavramdır. Bu nedenle neyin güzel neyin çirkin olduğu daima tartışma konusu olmuştur. Yine de bilimin “güzel” sıfatı için başvurduğu bir formül bulunuyor; altın oran. Altın oranı göz önünde bulundurarak en “güzel” spor otomobiller listesi hazırlayan Carwow, pek çok otomobil tutkununu şaşırtmayı başardı.

Otomobillerde pek çok tasarım detayı bulunduğundan altın oranı hesaplamak pek de kolay değildir. Carwow, altın oranı hesaplarken farlar, yan aynalar, ön camın köşeleri gibi otomobillerde bulunan 14 farklı noktayı ele alarak bir altın oran hesabı gerçekleştirmiş ve en güzel spor otomobilleri belirlemiş durumda. İlginçtir ki altın oranı en yüksek otomobillerin büyük çoğunluğu, 60’lar ve 70’lerde piyasaya sürülmüş otomobiller.

Listeye 60’ların ve 70’lerin otomobilleri damga vurmuş olsa da listenin bir numarasında altın oranı yüzde 61,75 karşılayan 2019 Ferrari Monza SP1 oldu. Ayrıca 10 otomobilden oluşan listede 3 farklı Ferrari modelinin yer alıyor olması, İtalyan markanın tasarım konusundaki hassasiyetini kanıtlar nitelikte.

Altın orana göre en güzel spor otomobiller

1. 2019 Ferrari Monza SP1

Altın oran uyumu: % 61,75

2. 1964 Ford GT40

Altın oran uyumu: % 61,64

3. 1967 Ferrari 330 GTC Speciale

Altın oran uyumu: % 61,15

4. 1974 Lotus Elite

Altın oran uyumu: % 60.07

5. 1962 Ferrari 250 GTO

Altın oran uyumu: % 59.95

6. 1963 Chevrolet Corvette C2 (Stingray)

Altın oran uyumu: % 58,86

7. 1967 Ferrari 330 P4

Altın oran uyumu: % 58.65

8. 1974 Alfa Romeo Alfetta

Altın oran uyumu: % 58,53

9. 1966 Lamborghini Miura

Altın oran uyumu: % 57,83

10. 1969 Maserati Indy