Bill Gates'e Göre COVID-19 Sonrası Normalleşme Uzun Sürecek

Dünyanın en büyük yazılım şirketlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecine dair açıklamalarda bulundu. Gates'e göre salgın kontrol altına alınsa bile dünya, en az bir veya iki yılda normale dönecek.

2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede dünyaya yayılarak tüm ülkeleri etkisi altına aldı. Sosyal hayattan ekonomiye kadar hayatın birçok alanını olumsuz yönde etkileyen virüs için henüz geliştirilmiş bir aşı olmasa da çalışmalar devam ediyor.

Tüm insanlık geliştirilecek bu aşıyı dört gözle beklerken yazılım devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. COVID-19 salgını kontrol altına alınsa bile dünyanın uzun bir süre normal yaşama dönemeyeceğini söyleyen Gates, normalleşmenin en az bir veya iki yıl süreceğini düşünüyor.

‘Hükûmet kararları bile insanları stadyumlara gitmeye zorlayamaz’

Le Figaro’ya konuşan Gates, ülkelerin test ve izleme sistemleri sayesinde enfeksiyon alanlarını hızlı bir şekilde tespit ederek onları izleyebileceğini ancak insanların enfekte olma riski ve yaşam tarzlarını aniden değiştirme konusunda endişe duymalarından ötürü tamamen normal yaşama dönemeyeceklerini söyledi. Gates’in bu konudaki ifadeleri ise şöyle: “Tedavi veya aşılamanın, ölümcül sonucu artık sadece bir risk hâline getirdiği kanıtlanıncaya kadar hükûmet kararları bile insanları stadyumlara gitmeye zorlayamaz”

‘Aşılardan çok daha kolay kullanılabilecek tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak gerekiyor’

Farklı tedavi yöntemleri geliştirmenin önemine de değinen ünlü isim, sadece aşının normal yaşama dönüş sağlayabileceğinin altını çizerek açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Aşılardan çok daha kolay kullanılabilecek tedavi yöntemleri üzerinde çalışmak kesinlikle gerekli çünkü onları bu kadar büyük bir ölçekte test etmeye gerek yoktur ama dünyanın normale dönmesi için ya son derece etkili tedavilere ya da aşıya ihtiyacımız olacak. Aşı çok önemli çünkü muhtemelen ancak bu şekilde normal yaşama dönebileceğiz.”