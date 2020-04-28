Türk Hava Yolları, Uçuş Kısıtlamasını Uzatmaya Karar Verdi

Türk Hava Yolları (THY) koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşlar konusunda yeni bir karar aldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç ve dış hat tarifeli seferleri 28 Mayıs’a kadar iptal ettiklerini duyurdu.

Türkiye, koronavirüs salgınına karşı önlemleri sıkı tutuyor. Her hafta sonu sokağa çıkma yasağının yanı sıra geçtiğimiz günlerde bu uygulama 23 Nisan ile birleştirilerek 4 günlük sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Söz konusu uygulamaların sonucuysa her gün açıklanan koronavirüs salgını verilerine olumlu yönde yansımakta. THY de tedbirler kapsamında uçuşlar için yeni bir karar aldı.

Bilindiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında durdurulan Türk Hava Yolları seferleri için satışlar yeniden başlamıştı. Seyahat acentelerine gönderilen bir e-postada 1 Mayıs'tan itibaren tüm iç hat uçuşlarının satışa açıldığı belirtilmişti. Şirketin internet sitesi üzerinden yapılan aramalarda da 1 Mayıs tarihinden itibaren iç hat ve dış hat uçuşları için bilet satın alınabildiği görülüyordu.

Türk Hava Yolları, yurt içi ve yurt dışı uçuşlarını 28 Mayıs’a kadar iptal ettiğini duyurdu:

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şirket olarak salgın nedeniyle aldıkları yeni kararı açıkladı. Resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Ekşi, “Maalesef, iç ve dış hat tarifeli seferlerimizi 28 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal etmek zorundayız” ifadesini kullandı. Ekşi, koronavirüse karşı verilen mücadeleye işaret ederek “Biliyoruz zor ama bu mücadeleyi kazanmak için hep beraber biraz daha sabretmemiz lazım” dedi.

Konuyla ilgili olarak THY’nin sitesinde de bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, yeni tip koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda tüm uçuşlarımız 28 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi.