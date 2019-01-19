BİM, Bu Hafta Uygun Fiyatlı Tablet Satacak

İndirimli teknolojik ürünler satarak kullanıcıların cebini rahatlatmaya çalışan BİM, bu hafta uygun fiyatlı oyuncu faresi ve yazıcı gibi ürünler satacak.

Haftalık kampanyalı ürünleriyle bilinen market zinciri BİM, bu hafta içerisinde belirli teknolojik ürünler satacak.

Reeder M7S Tablet

BİM’in bu hafta satacağı teknolojik ürünlerden ilki Reeder M7S tablet olacak. Çok yüksek bir performansın yanı sıra büyük bir ücret de istemeyen kullanıcıların tercih edebileceği tabletin özellikleri şu şekilde:

7 inç ekran

1,2 GHz işlemci

1 GB RAM, 8 GB dahili hafıza

2.000 mAh batarya

2 MP Arka Kamera

Aynı zamanda sim kart desteği de bulunan tablet 299 TL fiyatıyla BİM mağazalarında bulunabilecek.

Trust Oyuncu Faresi

İndirimli ikinci ürün olarak oyuncuları sevindirecek Trust oyuncu faresi bulunuyor. Dört renk seçeneğine sahip aydınlatmalı farede 800 - 2400 arasında DPI ayarı bulunuyor. Altı adet duyarlı tuşa sahip olan farenin örgülü bir kabloya sahip olduğunu bildirmekte de yarar var. Trust oyuncu faresini almak isteyen okuyucularımız fareye BİM mağazalarından 39,90 TL’lik fiyat etiketiyle ulaşabilir.

Deskjet 2620 All-In-One Wi-Fi Yazıcı

Son olarak yazıcı arayışında olan okuyucularımız için sevindirici bir kampanya olan Deskjet 2620 All-In-One Wi-Fi yazıcı mevcut. Baskı, tarama ve kopyalamanın yanı sıra Wi-Fi ile kablosuz olarak da kullanabileceğiniz yazıcı 175 TL’lik bir fiyata sahip. Ev ortamında ödev hazırlarken ya da acil çıktı almanız gerektiğinde ihtiyaçlarınızı karşılayacak yazıcıya 18 Ocak tarihinden itibaren BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.