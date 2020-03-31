Dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance, CoinMarketCap'i satın almaya çok yakın. Aktarılan bilgilere göre, ikili arasındaki anlaşmanın değeri tam 400 milyon dolar. Sektördeki en büyük satın alımlardan birine imza atmaya hazırlanan Binance’in, resmi açıklamayı birkaç gün içinde yapması bekleniyor.

The Block’un sayfalarına taşıdığı habere göre, kripto para dünyasının en popüler veri takip platformlarından CoinMarketCap, 400 milyon dolar karşılığında Kripto para borsası Binance'in çatısı altına giriyor. Satın alma müzakerelerininin son aşamasında olduğu öğrenilen Binance, resmi açıklamayı bu hafta içinde yapabilir.

Kripto para sektöründeki en büyük satın alımlardan biri olacak bu anlaşmanın diğer detayları belirsizliğini korurken, ne Binance’tan ne de CoinMarketCap cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi ancak bu sessizliğin çok fazla sürmeyeceğini tahmin ediyoruz.

Binance, 400 milyon dolar karşılığında CoinMarketCap'i satın almaya hazırlanıyor

SimilarWeb'e göre CoinMarketCap, son altı aydaki 207,2 milyon ziyaretçi ile dünyanın en popüler kripto para fiyat ve veri takibi platformu konumunda. 100'den fazla kripto para için destek sağlayan Binance ise son altı ayda 113,8 milyon ziyaretçi çekti. CoinMarketCap'in güncel trafiği ise Binance'in trafiğinden yüzde 80 daha fazla.

Öte yandan Binance, yaklaşık yüzde 22 trafik payı ile en çok ziyaret edilen kripto borsası olmaya devam ediyor. Yüzde 21'lik bir paya sahip olan Coinbase ile kıran kırana bir yarış içinde olan şirket, CoinMarketCap hamlesi ile sektördeki rekabet gücünü daha da artırmak istiyor. Bununla birlikte söz konusu satın alma, CoinMarketCap’in tarafsızlığına gölge düşürebileceğine yönelik tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Binance CEO’su Changpeng Zhao, satın almanın sinyallerini bu yılın başlarında vermişti

Geçen yıl dokuz şirket satın alan Binance, bunlardan sadece dört tanesini kamuoyuna açıkladı: Trust Wallet, JEX, WazirX ve DappReview. 2018 yılında Circle’ın Poloniex’i 400 milyon karşılığında satın alması, bugüne kadar kripto para sektöründeki en büyük satın alma olarak kayıtlara geçmişti. Binance’in CEO’su Changpeng Zhao, bu yılın başlarında verdiği bir demeçte, 2020’de iki yeni satın alma gerçekleştireceklerini belirtmişti. Görünen o ki, bunlardan birisi CoinMarketCap olacak. Konuya ilişkin yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.