470 TL Fiyata Sahip Doom Eternal, Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox, gerçekleşen Bethesda satışından sonra oyun stüdyosuna ait Doom Eternal’ı 1 Ekim’de Xbox Game Pass’e geleceğini duyurdu. Önümüzdeki aylarda diğer Bethesda oyunlarının da abonelik sistemine geleceği düşünülüyor.

Microsoft’un dünyanın en büyük oyun stüdyolarından biri olan Bethesda’yı almasıyla birlikte bu sektördeki dengelerin çok yakında değişeceğini düşünüyorduk. Bu konuda ilk hamle ise geldi. Microsoft, 1 Ekim’de Xbox Game Pass’e Bethesda’nın beğenilen oyunu Doom Eternal’ı getiriyor. Microsoft’un şirketi satın almasından beri Xbox’ın abonelik hizmetine sunulan ilk Bethesda oyunu olacak Doom Eternal, 2016 yılında çıkan Doom’un devamı niteliğindeydi.

Bu yıl ilkbahar aylarında piyasaya çıkan Doom Eternal, Xbox’ın mağazasında 470 TL’ye satılıyor. Böylesine pahalı ve güncel bir oyunun Xbox Game Pass’e gelmesi ise pek çok oyuncuyu Xbox’ın kütüphanesine çekecektir.

Yapılan bu duyuru, Microsoft’un Bethesda’nın da üst kuruluşu olan ve id Software, ZeniMax Online Studios, Arkane Studios gibi pek çok oyun firmasını bünyesinde barındıran ZeniMax Media’yı satın alacağı haberlerle aynı anda paylaşıldı. Xbox’ın başkanı Phil Spencer, ZeniMax’i satın alma planlarının bu firmalara ait ikonik serilerin Xbox Game Pass’e eklemek için yapıldığını açıklamıştı.

Hem PC hem de konsollar için bulunan bu abonelik sistemi, önümüzdeki günlerde çok daha fazla Bethesda oyunuyla karşımıza çıkacaktır. Game Pass sisteminde halihazırda Fallout 76 gibi oyunların bulunduğunu hatırlatalım.

Bethesda’nın beklenen oyunları doğrudan Game Pass’e gelir mi?

Oyun sektöründe büyük heyecan yaratan Bethesda satışının ardından gözler yeni oyunların nasıl yayınlanacağına döndü. Microsoft’un Bethesda oyunlarını Sony’e rakip olabilmek içine exclusive olarak çıkarıp çıkarmayacağı şu anda bilinmiyor, ancak Starfield, Elder Scrolls 6 gibi çok beklenen oyunların doğrudan Game Pass’e gelmesi, Xbox’a olan ilgiyi fazlasıyla artıracaktır. Peki sizler Doom Eternal’ı Xbox Game Pass’le oynamak ister misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşabilirsiniz.