  • PUBG Mobile Star Challenge'ın Galibi 'Team Hayro' Oldu

Bir Gurur Daha: PUBG Mobile Star Challenge'ın Galibi 'Team Hayro' Oldu

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PUBG Mobile Star Challenge'ın Avrupa finallerinde zafere uzanan Team Hayro, Dubai'deki büyük finallere katılmaya hak kazandı.

kNREİS, Doch ve Erkan'dan oluşan Team Hayro, turnuvanın finalinde Tortee'yi geride bırakarak 16 takımın arasından sıyrılıp Dubai'de düzenlecek olan turnuvada yer almaya hak kazandı. Turnuvanın ikincisi olan Tortee de turnuvada yer alacak.

Turnuvanın Ödül Havuzu

  1. Team Hayro — $20,000.
  2. Team Tortee — $15,000.
  3. Team RaptorDaRaptor — $10,000.

Biz de bu vesileyle toplamda 20 farklı takımın katılacağı ve 600.000 dolarlık bir ödül havuzunun bizleri beklediği turnuvada Team Hayro'ya başarılar diliyoruz.
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Etiketler: pubg, team hayro
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