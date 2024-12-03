Bir hayvan en fazla kaç yavru dünyaya getirebilir dersiniz? 50, 150 veya 5.000? Eğer düşünceniz bu sayı aralıklarında ise yanıldığınızı söyleyebiliriz.

Hayvanların her biri, yaşadıkları habitat ve sahip oldukları özellikler gereği farklı sayılarda yavrular dünyaya getirebilir.

Peki bir hayvan tek seferde en fazla kaç yavru dünyaya getirebilir?

Örneğin okyanus güneş balıkları, yumurtalıklarında aynı anda 300 milyon kadar yumurtaya sahip olabilir.

Fakat bu yumurtalar, dişinin vücudu dışında döllendiği için kaçının yaşayabilir yavrulara dönüştüğünü bilmek imkansızdır. Ne yazık ki yumurtalar, okyanusa bırakıldıktan sonra hangilerinin dişiye ait olduğu tespit edilemez. Aynı şekilde her birinin döllenme ve yavru balığa dönüşme sürecini takip etmenin de bir yolu yoktur.

Söz konusu tek seferde döllenen yumurtalar olduğunda ise başı böcekler çeker. Mesela Afrika sürücü karıncaları gibi bazı karınca türleri, bir ayda 3 ila 4 milyon yumurta bırakabilir. Kraliçe, kaç erkek ve dişi yavru istediğine bağlı olarak bu yumurtaların bazılarını döllemeyi bazılarını ise döllememeyi seçebilir.

Kuşlar arasında da boz keklik gibi av türleri, her yumurta kümesinde 22’ye kadar yumurta yumurtlayabilir.

Ayrıca canlı doğum söz konusu olduğunda, denizatı babaları aynı anda 2.000’e kadar canlı yavru doğurabilirler ve bunları, keselerindeki bir plasenta yardımıyla kuluçkuya yatırırlar.

Ek olarak şişkin engerekler olarak bilinen zehirli engerekler de bu konuda oldukça başarılıdır. Rekor kıran bir dişi engerek, bir gebeliğinden tam 156 gelişmiş yılan yavrusu doğurmuştur.

Özetle her bir hayvan, bambaşka özelliklere sahiptir ve her birinin kaç yavru dünyaya getireceği, büyük değişiklikler gösterir.

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