Reviews.org, yeni bir çalışması için 25 gün boyunca Noel temalı 25 film izleyecek bir kişiye 2.500 dolar (yaklaşık 20.000 TL) teklif ediyor. Hatta bunun yanında son derece cazip bazı ek ödüller de bulunuyor.
İşe(!) seçilen kişinin yapacağı şey oldukça basit; önümüzdeki 25 gün boyunca Noel temalı tam 25 film izleyecek. Sonrasında sitenin filmler ile ilgili sunmuş olduğu bir dizi anketi doldurarak teslim etmek.
En iyi Noel filmini belirlemek için 25 günde 25 film izleyene 2.500 dolar verilecek
Verilen görevi başarılı bir şekilde tamamlayan kişi, 2.500 dolarlık nakit ödülün yanı sıra bir yıllık Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV+ ve Hallmark Movies Now aboneliği kazanacak. Üstelik Reviews.org, film izlemek gibi zorlu bir görevin üstesinden gelecek olan kişiye izleyeceği filmleri seçme hakkı da tanıyor. İşte Reviews.org’un öneri listesi:
- Home Alone
- Frosty the Snowman
- The Santa Clause
- Elf
- Klaus
- A Christmas Story
- Rudolph the Red-Nosed Reindeer
- Rise of the Guardians
- The Polar Express
- A Christmas Carol
- The Holiday
- Christmas with the Kranks
- National Lampoon’s Christmas Vacation
- Arthur Christmas
- How the Grinch Stole Christmas (1967)
- The Grinch (2018)
- Miracle on 34th Street
- It’s a Wonderful Life
- Jingle All the Way
- A Charlie Brown Christmas
- Deck the Halls
- Love Actually
- Last Holiday
- Four Christmases
- The Muppet Christmas Carol
- New Year’s Eve
- When Harry Met Sally
- Rent
- While You Were Sleeping
- The Holiday
- Bridget Jones’s Diary
- Sleepless in Seattle
- Holiday Inn
- An Affair to Remember
- About Time
Reviews.org, söz konusu çalışmanın amacını tarihin en iyi Noel filmini belirlemek olarak açıklıyor. Söz konusu “iş teklifi” için başvurular 4 Aralık’a kadar açık olacak ve kazanan, Reviews.org’un YouTube kanalından açıklanacak. Ayrıca kazanan kişiye bir e-posta da gönderilecek.
Reviews.org’un 25 günde 25 film izleyecek kişi aradığı iş ilanı için yayınladığı video