Reviews.org, yayınladığı yeni iş ilanı ile 25 günde 25 film izleyecek ve kendisine sunulacak anketleri dolduracak bir kişiye 2.500 dolar ödeme yapacağını açıkladı.

Reviews.org, yeni bir çalışması için 25 gün boyunca Noel temalı 25 film izleyecek bir kişiye 2.500 dolar (yaklaşık 20.000 TL) teklif ediyor. Hatta bunun yanında son derece cazip bazı ek ödüller de bulunuyor.

İşe(!) seçilen kişinin yapacağı şey oldukça basit; önümüzdeki 25 gün boyunca Noel temalı tam 25 film izleyecek. Sonrasında sitenin filmler ile ilgili sunmuş olduğu bir dizi anketi doldurarak teslim etmek.

En iyi Noel filmini belirlemek için 25 günde 25 film izleyene 2.500 dolar verilecek

Verilen görevi başarılı bir şekilde tamamlayan kişi, 2.500 dolarlık nakit ödülün yanı sıra bir yıllık Netflix, Hulu, Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Apple TV+ ve Hallmark Movies Now aboneliği kazanacak. Üstelik Reviews.org, film izlemek gibi zorlu bir görevin üstesinden gelecek olan kişiye izleyeceği filmleri seçme hakkı da tanıyor. İşte Reviews.org’un öneri listesi:

Home Alone

Frosty the Snowman

The Santa Clause

Elf

Klaus

A Christmas Story

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Rise of the Guardians

The Polar Express

A Christmas Carol

The Holiday

Christmas with the Kranks

National Lampoon’s Christmas Vacation

Arthur Christmas

How the Grinch Stole Christmas (1967)

The Grinch (2018)

Miracle on 34th Street

It’s a Wonderful Life

Jingle All the Way

A Charlie Brown Christmas

Deck the Halls

Love Actually

Last Holiday

Four Christmases

The Muppet Christmas Carol

New Year’s Eve

When Harry Met Sally

Rent

While You Were Sleeping

The Holiday

Bridget Jones’s Diary

Sleepless in Seattle

Holiday Inn

An Affair to Remember

About Time

Reviews.org, söz konusu çalışmanın amacını tarihin en iyi Noel filmini belirlemek olarak açıklıyor. Söz konusu “iş teklifi” için başvurular 4 Aralık’a kadar açık olacak ve kazanan, Reviews.org’un YouTube kanalından açıklanacak. Ayrıca kazanan kişiye bir e-posta da gönderilecek.

Reviews.org’un 25 günde 25 film izleyecek kişi aradığı iş ilanı için yayınladığı video