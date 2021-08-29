Bir Türlü Başlayamayan Belçika GP'de Kazanan İsim Belli Oldu

Formula 1'de yaz arasından sonra yapılan ilk yarış, Belçika'da SPA pistinde yapıldı. Daha önce de efsanevi yarışlara ev sahipliği yapan pistteki yarışın startı yoğun yağmur yüzünden saatlerce ertelenmişti.

Formula 1 takviminde sezonun ikinci yarısına zor da olsa start verildi. Belçika'da bulunan SPA pistinde yapılacak olan yarış, yoğun yağmur nedeniyle başlatılamadı. Yarışın kaderine karar verilmesi için uzun bir süre hava tahmin raporları takip edildi.

Aslında geçtiğimiz yıllarda Kanada'da yapılan yarış dört saat sürdüğü için FIA, Formula 1 yarışlarına üç saat sınırı getirmişti ancak bugün bu konuda bir esneklik de yapıldı. Ülkenin yerel saatiyle 17.16'da, Türkiye saati ile ise 19.16'da yarış yeniden başladı.

Herkese normalin yarısı kadar puan

Güvenlik aracı arkasında atılan üç turun ardından bir süre daha bekleyen Formula 1 yönetimi, yarışı başlatmak için şartların uygun olmadığına karar verdi ve yarışı sonlandırdığını açıkladı. Böylece Max Verstappen yarışı kazanmış oldu.

Williams pilotu George Russell böylelikle kariyerinde ilk defa podyuma çıkmayı başarmış oldu ve ikinci sırayı aldı. Üçüncü sırada ise Hamilton yer aldı. Böylelikle Red Bull Racing takımı, sezonun en çok yarış kazanan takımı olmaya devam etti.

Yarışta iki turdan fazla ve toplam tur sayısının %75'inden az tur atılmışken yarış sona erdiğinde pilotlar, normalde aldıkları puanın yarısını alarak yarışı tamamlamış kabul ediliyor. Yine de bu durum çok sık gözükmüyor.

Yarış neden ertelenmedi?

Formula 1 takvimi hali hazırda yeterince karışık ve bu sporun lojistiği, burada açıkladığımız üzere oldukça karmaşık olabiliyor. Her ne kadar bir sonraki yarışın yapılacağı Hollanda Belçika'nın sınır komşusu olsa da, iki pist arasındaki yol birkaç saat olsa da lojistik çok daha karmaşık bir konu. Yarışı yağmur altında yapmak ise dünkü gibi kazalara davetiye çıkarmak olacaktı.

Haliyle Formula 1 yönetimi de yarışın ertelenmesi ihtimalini değerlendirmedi. Önümüzdeki iki hafta sonunda da Formula 1 yarışları olacağını düşünürsek takvimi sıkıştırmamış olması takımların öncelikleri arasında yer alıyor.