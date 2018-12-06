Teknolojinin gelişimiyle giderek sıralardan, sınıflardan ve binalardan kopan eğitim dünyası, artık her zaman herkesin ulaşabileceği, istediği her şeyi öğrenebileceği bir yer haline geldi. Sizin için internetin faydalı yüzüne bakıp, birer bilgi madeni olan 5 farklı online eğitim platformunu derledik. Üstelik hepsi, eğitimlerinin sonunda sertifika veriyor, karşılığında ücret talep etmiyor.

İnternet, eğitimdeki fırsat eşitsizliğini bitirmek için oldukça ideal bir araç. Ülkemizdeki üniversiteler de dahil olmak üzere binlerce eğitim kurumu, uzaktan eğitim formüllerini uygulamaya koymaya başladılar. Bu eğitimler, öyle düşündüğünüz kadar sıradan değiller. Yüksek lisans ve hatta doktora seviyesinde uzaktan eğitime başlayan kurumlar söz konusu.

Nerede olursa olsun eğitimin, yeni şeyler öğrenmenin ciddi bir iş olduğunu biliyoruz. Bu nedenle bir ticari kaygı içermeden aynı ciddiyetle hizmet platformları araştırdık. Aralarında Google ve Harvard Üniversitesi’nin de bulunduğu listemize geçelim.

Geçtiğimiz yıl ODTÜ ve Bilgeİş tarafından faaliyete geçirilen tamamen ücretsiz ve devlet destekli bu platformda, bilişim ve tasarım olmak üzere çok sayıda kategori ve başlık altında eğitim alabiliyorsunuz. Dersleri tamamlayan herkes, ODTÜ onaylı sertifikaya kavuşuyor. Bu sertifikaların kodunu özgeçmiş dosyalarınıza yazabiliyorsunuz.

Yabancı dilde bir platform olsa da dünya çapında 27 milyondan fazla insanın kullandığı Coursera’da Türkçe eğitimler de var. Ülkemizdeki bazı eğitim kurumlarının önerdiği eğitimleri de listeleyen platform da dijital sertifika veriyor. Özellikle sosyal bilimler alanlarında yer alan eğitimleri dikkat çekici.

Türkiye’nin en büyük çevrimiçi eğitim platformu olma mottosuna sahip İstanbul İşletme Enstitüsü’ne bağlı platform, sektörde aktif olarak çalışan kişilerle birlikte akademik kadroya da sahip. Yazılım, bilişim, yabancı dil ve finans gibi başlıklar altında çok sayıda sertifikalı eğitime sahip.

Listedeki en köklü çevrim içi eğitim merkezi olan Harvard Üniversitesine bağlı bu platform, ücretli ve ücretsiz eğitimlerin bulunduğu bir yer. Ücretsiz eğitimleri, rahatça diğerlerinden ayırarak başlayabiliyorsunuz. Çoğu eğitimin süresi haftaları buluyor, sonuç olarak Harvard Üniversitesi’nden onaylı bir sertifikaya kavuşuyorsunuz. Özellikle sosyal bilimler konusunda oldukça seçkin eğitim konuları ve başlıklarını söylemek gerek.

Dijital dünya ile ilgili aklınızdaki bütün sorulara cevap bulabileceğiniz Dijital Atölye, bir işletmeci olsanız da olmasanız da çok sayıda faydalı bilgiye kavuşmanızı sağlıyor. Kişisel ya da kurumsal olarak internetteki varlığınızı kendi ellerinizle inşa etmeyi uygulamalı olarak öğrenmeniz mümkün. Dijital Atölye sertifikaları, sektörel açıdan da oldukça işe yarar durumda.

Eğer listede yer almayan ve faydalı olacağını düşündüğünüz farklı eğitim platformları varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.

Başarılar dileriz.