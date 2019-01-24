Bir Tesla müşterisinin arabasının park halinde hasar görmesi sonucu Elon Musk açıklama yaptı.

Elektrikli otomobil sektörünün başını çeken Tesla, araçlarında çevreyi rahatça görebilen kamera sistemiyle yapay zekasını birleştirerek oto-pilot sürüş deneyimini sürücülere sunuyor. Bu kameralar araç kapatıldığında ise devre dışı kalıyor. Andy Sutton isimli bir Tesla kullanıcısı park halinde olan aracının kapı kolunun hemen altında bir göçük fark ettiğinde, kameranın görüş açısında olan bu yer için Tesla'nın 360 derecelik güvenlik kamerası özelliğini araçlarına eklemesi gerektiğini söyleyen bir Tweet paylaştı.

Twitter hesabında paylaştığı gönderiye çok kısa bir süre içerisinde, çılgınlıklarıyla çokça gündeme gelen, Tesla'nın CEO'su Elon Musk'tan yanıt geldi. Andy Sutton'ın arabasındaki göçüğü paylaştığı Tweet'e yanıt veren Musk, Tesla'nın Güvenlik Modu'nun (Nöbet Modu) geliştirilmiş otomatik pilot özelliği bulunan bütün Tesla araçlara en yakın zamanda geleceğini söyledi.

Aracın dört bir yanını görebilen 360 derecelik kameraların güvenlik amaçlı kullanılması Tesla için oldukça mantıklı bir adım olacak. Sistem hakkında fazla bir detay ne yazık ki henüz bulunmuyor ancak Tesla'nın yeni Güvenlik Modu'nun 2019'un Ekim ayında yayınlanacak bir güncelleme ile Tesla araçlara eklenmesi planlanıyor.