Birinci Dünya Savaşı zamanında, savaşı kazanacağından emin olan İngilizler, “Osmanlı pound’u” adı altında kendilerine has bir banknot bastırmışlardı.

Osmanlı'nın, Osmanlı lirası kullandığı dönemlerde topraklarına Osmanlı pound’ları sızmaya başlamıştı. İngilizler, bu parayı kullanıyordu.

Üstünde Osmanlıca ve İngilizce kelimelerin bulunduğu bu ilginç paranın nasıl ortaya çıktığına ve sonra ne olduğuna birlikte bakalım.

Savaşı kaybedeceklerini anlayan İngilizler, başka yollar aramaya başlamıştı.

Birinci Dünya Savaşı yıllarıydı ve Çanakkale Boğazı, Osmanlı İmparatorluğu’nun son kalesiydi. İngilizler, Boğaz’ı geçerek İstanbul’u ele geçirmek istiyorlardı ancak askerlerimiz, dirençli bir şekilde saldırılara karşı koymaya devam ediyordu.

İngilizler için, Çanakkale Savaşı tam bir kâbusa dönüşmüştü. İlerlemeleri durmuştu ve çaresizce bir yol aramaya başlamışlardı. Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik zayıflıklarını kullanacaklardı.

Osmanlı lirasından farklı bir banknot ürettiler.

İngilizler, Osmanlı para birimini etkisiz hâle getirmeye karar verdiler. Böylece “Osmanlı pound’u” adı altında biri 60, diğeri 120 gümüş kuruşluk ilginç banknotlar bastırdılar. O dönemde Osmanlı, Osmanlı lirası kullanıyordu.

Osmanlı pound’u, Osmanlı lirasına benzer bir tasarıma sahipti ancak üzerinde İngiliz Krallığı’nın simgeleri ve resmî dili bulunuyordu. John Bradbury tarafından imzalanmıştı ve üstünde Osmanlıca yazılar da vardı.

Bu parayı kullanmışlardı ama istedikleri sonucu alamamışlardı.

İngilizler, bu banknotları bölgede kullanmaya başladılar ve yerel ekonomiyi etkilemeye çalıştılar. İngiliz askerleri de aralarındaki alışverişi bu parayla yapıyordu.

Ancak bu planları da işe yaramadı. Askerler, aynı dirençle savaşmaya devam etti. Çanakkale Savaşı’nın sonucu belliydi. Osmanlı İmparatorluğu zafer kazandı ve İngilizler, geri çekilmek zorunda kaldı. Osmanlı pound’o ise bir hatıra olarak geride kaldı.

Günümüzde bu banknot, koleksiyoncular arasında nadir ve tarihsel bir hatıra olarak değerlendiriliyor. Çanakkale Savaşı’nın hatırasını taşıyan Osmanlı pound’u, dönemin zorluğunu ve direnişini temsil ediyor.

Son olarak, "Çanakkale geçilmez!" sözünü layığıyla yerine getiren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetlerimizi sunuyoruz!