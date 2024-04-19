Bitcoin halving'i bu gece gerçekleşecek. Herkes, bu olayın Bitcoin (BTC) fiyatını olumlu etkileyeceğine inanıyor. Ancak böyle bir şeyin garantisi yok!

Bugün kripto para camiası için çok önemli bir gün. Zira hacimsel bazda en büyük kripto para olan Bitcoin'de (BTC), halving gerçekleşecek. Yani madencilerin kazançları, yarı yarıya düşecek. Geçmişte yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda kripto para yatırımcılarının bu durumdan beklentileri yüksek.

Bitcoin halving'i, şu ana kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında da gerçekleşti. Her 210 bin blokta yaşanan bu olay, Binance'in sayacına göre bu gece 02:15 sularında gerçekleşecek. Böylelikle Bitcoin ağı için yepyeni bir dönem başlamış olacak.

Daha önceki halving'lerde neler yaşandı?

Bitcoin (BTC) fiyatı, 28 Kasım 2012'de yaşanan ilk halving'den önce 12 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. İlk yarılanmadan 6 ay kadar sonra 130 dolar seviyeleri görüldü. 9 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan ikinci yarılanma ise 660 dolarlık fiyatın 900 doların üzerine çıkmasını sağladı. 11 Mayıs 2020 tarihinde yaşanan son yarılanma ise BTC fiyatını 6 ayda 8.600 dolardan 15.700 dolara çıkarttı.

Ancak sadece bunlar da değil. Mesela Mayıs 2020'deki Bitcoin halving'i, sonrasında çok büyük bir boğa sezonu yaşanmasını sağladı. Bu bağlamda; BTC fiyatı 69 bin dolar seviyesine kadar yükseldi. Hâl böyle olunca kripto para yatırımcıları, bu halving'de de çok fazla para kazanacaklarına inanıyorlar.

Ancak hiçbir şey garanti değil!

Geçmişte yaşanan halving olayları, BTC fiyatına olumlu yansıdı. Ancak bu demek değil ki her halving, fiyata aynı şekilde yansıyacak. TC ve diğer kripto varlıkların fiyatının bağlı olduğu tek şey, halving değil.

Basit bir örnek verecek olursak; Orta Doğu'da ciddi bir karışıklık söz konusu. Özellikle de İsrail ile İran arasında yaşanan gerilim, kripto para piyasalarında ciddi kan kayıpları yaşanmasına neden oldu. Nihayetinde bir şeyin değeri, ona ne kadar paha biçilip para yatırıldığına bağlıdır ve savaş gibi ekstrem olaylarda yatırımcılar, paralarını borsada tutmayı pek tercih etmezler.

Eğer bir kripto para yatırımcısıysanız ümidinizi sadece halving'e bağlamayın. Risk yönetimini iyi yapın ve riske atamayacağınız bir para ile yatırım yapmayın. Aksi takdirde tüm paranızdan olabilirsiniz.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.