Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Coinbase, kripto para piyasası için ticari risk teşkil eden durumların yer aldığı bir rapor yayınladı. Raporda piyasa için risk teşkil eden maddeler arasında Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'nun gerçek kimliğinin ortaya çıkması, ölmesi ya da elindeki Bitcoin'lerin el değiştirmesi gibi maddeler bulunuyor.

Tarihinin en hareketli dönemlerinden birini geçiren kripto para piyasasında her gün yeni bir gelişmeyle karşılaşıyoruz. Son olarak ani yükseliş ve ardından gelen düşüşle piyasanın ana gündem maddesi olan Bitcoin'de yaşanan gelişmeler ve adından son dönemde bolca söz ettiren Dogecoin gibi kripto paraların gündeme gelmesi, bu hareketliliğin temel sebebiydi diyebiliriz.

Otoriteler tarafından fazla riskli olduğu gerekçesi ile sıkça eleştirilen kripto piyasası, ABD'nin ve dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan CoinBase'e göre de çeşitli riskler teşkil ediyor. CoinBase tarafından halka arz işlemi başvurusu sebebiyle paylaşılan belgelerde, bu ticari riskler arasında Bitcoin'in mucidi Satoshi Nakamoto'yla ilgili ilgi çekici maddeler yer alıyor.

Nakamoto'nun Bitcoin varlığı bile başlı başına risk:

CoinBase'in yayınladığı raporda paylaşılan bilgilere göre Nakamoto'nun ölmesi, kimliğinin ortaya çıkması ya da elindeki Bitcoin'lerin el değiştirmesi gibi ihtimaller, yalnızca Bitcoin için değil tüm kripto para piyasası için risk teşkil ediyor.

Her ne kadar kim ya da kimler olduğu büyük bir gizem olsa da Nakamoto'nun şu an için 1.1 milyon Bitcoin'i elinde bulundurduğu tahmin ediliyor. Bu da yaklaşık olarak 55 milyar dolarlık bir değer ifade ediyor. Bu boyutta bir Bitcoin varlığına dair herhangi bir gelişme, kripto para borsası için oldukça büyük bir risk olarak değerlendiriliyor.

Buna bir örnek olarak ise geçtiğimiz yılın başlarında yaşanan bir olay örnek gösteriliyor. Söz konusu olayda, Bitcoin henüz bir aylıkken, yani yaklaşık 12 sene önce üretilen 50 Bitcoin aniden hareket etmiş, bu hareketin ise Satoshi Nakamoto tarafından yapılmış olabileceği iddia edilmişti. Yalnızca bu iddia bile piyasaların hareketlenmesine sebep olmuştu. Dolayısıyla bahsi geçen durumlardan herhangi birinin yaşanmasının da piyasayı etkilemesi su götürmez bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor.