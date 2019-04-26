Oyunseverler, Oyun Bilgisayarlarından Konsollara Geçiyorlar

Analistlerin yayımladıkları bir rapora göre video oyunlarına düşkün olan insanlar, bilgisayarları terk edip konsollara geçiş yapıyorlar.

Bir araştırma şirketi tarafından yapılan çalışmalar, ilginç bir gerçeği de ortaya çıkarmış oldu. Dünya çapında satılan bilgisayar donanımlarına bakıldığı çalışmalarda, genel anlamda 1.000 dolar (yaklaşık 6.000 TL) seviyelerinde bilgisayarlara sahip olan insanların yeni bir bilgisayar almak yerine konsolları tercih ettiği görülmüş. Yayımlanan raporda 2018 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 20 milyon kişinin oyun oynamak için bilgisayarları bırakıp konsollara geçeceği ifade ediliyor. Aynı raporda yer alan başka bir bilgi ise orta ve üst sınıf (Amerika şartlarına göre) oyun bilgisayarı kullananların ise bu konuda kırılgan bir durumda oldukları belirtiliyor.

Araştırma şirketinin başkanının yapmış olduğu açıklamalarda, donanım piyasasının halen çok büyük bir yere sahip olduğu ancak gelişmelerin durduğunu, şirketlerin kendilerini tekrar etmeye başladıklarını ve getirilen teknolojilerin kullanıcılar için büyük bir heyecan yaratmadığını ifade etti. Şirketin kıdemli analistlerinden Ted Pollak ise televizyonlarda kullanılan oyunlara ait sistemlerin oyunseverler tarafından benimsendiğini belirtirken, oyun sektörüne yeni girecek olan pek çok potansiyel müşterinin konsollara yönleneceğini belirtti.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda şu an için dünya üzerinde 1,3 milyar kişi oyuncu donanımlarına sahip. Konsol sahibi olan kullanıcı sayısı ise yaklaşık olarak 20 milyon.