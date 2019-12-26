BluTV'den Boran Kuzum ve Miray Daner Hayranlarına Müjde

BluTV, Vatanım Sensin dizisinde birlikte oynayan iki sevilen oyuncu Boran Kuzum ve Miray Daner hayranlarını sevindiren bir müjde verdi. İkili, BluTV'nin yeni projesinde yeniden birlikte rol alacak.

Vatanım Sensin dizisiyle birlikte büyük hayran kitlesi toplamayı başaran Boran Kuzum ve Miray Daner’den hayranlarını sevindirecek bir haber geldi. Özellikle genç kuşağın sevilen oyuncuları, BluTV’nin yeni projesi ‘Saygı - Bir Ercüment Çözer’ dizisinde yeniden bir araya gelecek.

BluTV ve Inter Medya tarafından yapılan yeni proje, Türk dizi tarihinin hafızalara kazınan fenomen karakterinin hikâyesini konu alacak. Geçtiğimiz günlerde duyulan yeni projede Miray Daner ve Boran Kuzum, başrolü Behzat Ç.’de Ercüment karakterine can veren Nejat İşler ile birlikte paylaşacak.

BluTV ve Inter Medya’nın yeni projesi Saygı - Bir Ercüment Çözer, Türk dizi tarihinin sevilen anti kahramanı Ercüment Çözer’i konu alacak. Dizi, Ercüment Çözer’in bilinmeyen hikâyesini seyircileriyle buluşturacak. Boran Kuzum ve Miray Daner’i yeniden birlikte görmek isteyen izleyiciler de böylelikle istediklerini alacak.

Miray Daner ve Boran Kuzum çifti, 2018 yılında ABD’nin realite şov ve magazin kanalı E! Entertainment Television’un düzenlediği ‘En İyi TV Çifti’ anketinde yarışmıştı. İkili, dünya çapında fazlasıyla izlenen ve sevilen dizilerin çiftlerini geride bırakmıştı.

Miray Daner ve Boran Kuzum ikilisi, Vatanım Sensin dizisinin ardından ilk kez birlikte bir projede yer alacaklar. Dizinin bitmesinin ardından bugün bile hem ülkemizde hem de Arjantin’de hayranları tarafından fazlasıyla sevilen iki oyuncunun BluTV’nin yeni projesinde hangi rolleri oynayacağını merakla bekleyecek.

Behzat Ç. dizisinde fazlasıyla sevilen Ercüment Çözer, toplumdaki yozlaşmanın çözümünü kendi adaletini sağlayarak arıyor. Ercüment’in takip ettiği bu yol, onunla aynı amaç doğrultusunda hareket ettiğine inandığı iki genç ile kesişecek.

Yeni proje Saygı - Bir Ercüment Çözer, Behzat Ç. - Bir Ankara Polisiyesi dizisinin senaristi Ercan Mehmet Erdem’in kaleminden çıkıyor. Yeni dizi, yepyeni bir oyuncu kadrosuyla birlikte bekleyenlerinin ve sevenlerinin karşısına çıkacak.