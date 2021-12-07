BMW 3 serisi sedan, sahip olduğu özelliklerle bir arabadan beklentilerinizi üst seviyeye çıkarıyor. Modern ve yakışıklı tasarımıyla BMW 3 serisi sedan, aynı zamanda sportif bir görünüme de sahip. Bu yazımızda BMW 3 serisi sedanın dikkat çeken özelliklerini ve fiyat listesini derledik.

Kompakt premium pazarında en çok tercih edilen modellerden biri olan BMW 3 serisi sedan, klasik sedan anlayışını yerle bir ederek sportiflik ile klaslığı bir araya getiren bir tasarıma sahip. Bu karizmatik tasarımlı serinin 6 farklı paketi bulunuyor. Bu paketler, 170 ile 292 beygir arasına bir güce sahip. Ayrıca 3 serisindeki motor seçenekleri arasında hibrit versiyonuna da yer verilmiş.

Bu içerikte sizler için BMW 3 serisi sedanın dış tasarımı, iç tasarımı, konforu, güvenliği, performansı ve fiyat listesini derleyerek bir araya getirdik. Dilerseniz BMW 3 serisi sedanın dikkat çekici özellikleri ve fiyat listesine birlikte göz atalım.

Tasarım: Laserlight teknolojisine sahip ön farlar

Dış tasarım:

BMW 3 serisi sedanların tüm paketlerinde yer alan BMW Laserlight teknolojisine sahip ön farlar, uzun huzme modunda 530m’lik menziliyle geleneksel farların 2 katı bir görüş sunuyor. Aracın akustik kaplama camları, dışarıdan gelen seslerin seviyesini büyük ölçüde azaltıyor. Otomatik olarak açılabilen bagaj kapağını da eliniz doluyken kullanabiliyorsunuz. Araçtaki elektrikli kayar iç tavan sayesinde gökyüzünü de görebilmek mümkün.

İç tasarım:

Aracın ön ve arka kapılarındaki kontur ışıkları ile birlikte aracın iç aydınlatması hem gözünüzü almıyor hem de her yeri kolayca görebilmenizi sağlıyor. Harman Kardon Surround ses sistemi ile birlikte araçta bulunan 464 watt dijital amfilerin verdiği ses aracın her yer yerinde yankılanıyor. Spor bir tasarıma sahip olan koltuklar aynı zamanda ısıtmalı.

Konfor: Akustik cam kaplamaları sayesinde dış sesten izole

BMW 3 Serisi konfor açısından çok ergonomik bir yapıya ve pratik kullanım sunuyor. Araca akıllı telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz, akustik cam kaplamaları sayesinde dışarıdan gelen seslerin neredeyse hiçbirini duymuyorsunuz ve akıllı katlanan arka koltuklar sayesinde aracınızın iç hacmini artırabiliyorsunuz.

Güvenlik: M Sport kaliperli frenler

Araçta bulunan BMW Head-Up Display sistemi, sürücünün gözlerini yoldan ayırmadan araca dair mevcut hız ve navigasyon bilgilerini görebilmesini sağlıyor bu sayede kaza riski azaltılıyor. BMW 3 serisi sedanda bulunan M Sport kaliperli frenler olağanüstü bir fren performansı sağlar ve bunun için büyük diskler içerirler.

BMW 3 Serisi Sedan 2021 performansı, motorları ve yakıt tüketimi:

BMW 320i’de bulunan BMW TwinPower Turbo 4 silindirli motor benzinli ve 1,6 litre kapasiteye sahip. Bu motor hem çevik olmanızı sağlarken hem de düşük devirlerde bile hızlı tepki veren bir yapıya ve yakıt verimliliği ile düşük emisyon açısından yüksek değerlere sahip. BMW 3 serisi sedan modellerinin ortalama 100 km/s’de tükettiği yakıt miktarı şehir içinde 8,1 litre, şehir dışında ise 5,9 litre. CO2 emisyonu gr/km oranına göre 154, depo hacmi ise 59 litre.

BMW 3 Serisi Sedan 2021 fiyat listesi:

BMW 320i Sedan Sport Line otomatik vites, benzinli, 1597 CC, 170 beygir: 1.092.400 Luxury Line otomatik vites, benzinli, 1597 CC, 170 beygir: 1.121.400 M Sport otomatik vites, benzinli, 1597 CC, 170 beygir: 1.185.500

BMW 330e xDrive Sedan Edition M Sport otomatik vites, hibrit benzinli, 1998 CC, 292 beygir: 2.388.550

Yeni BMW 320d xDrive Touring Luxury Line otomatik vites, dizel: 1.484.900 M Sport otomatik vites, dizel: 1.560.500



BMW 3 Serisi Sedan 2021 özelliklerini ve fiyatlarını sizlerle birlikte detaylarıyla inceledik. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Modele gelen yenilikler tatmin edici mi? Fiyat ve özellikler tutarlı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.