Avrupa'da elektrikli otomobil satışlarıyla ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, BMW'nin tarihte ilk kez Tesla'yı geride bıraktığını gözler önüne serdi. Ancak BMW, Tesla'ya karşı ezici bir üstünlük kuramadı.

Pazar araştırma şirketi JATO Dynamics, Avrupa'da gerçekleştirilen elektrikli otomobil satışlarıyla ilgili çarpıcı bir rapor yayımladı. Bu rapora göre Alman otomobil devi BMW, tarihte ilk kez Tesla'yı geride bırakmayı başardı.

JATO Dynamics'in Temmuz 2024 verilerine göre 28 Avrupa bölgesindeki elektrikli otomobil satışları, yıllık bazda yüzde 2 artarak 1,03 milyon olarak kayıtlara geçti. Bu süreçte BMW'nin elektrikli otomobil satışları yüzde 35 artarken, Tesla'nın satışları ise yüzde 16 civarında geriledi.

Ancak bu rekabet, henüz ciddi bir fark içermiyor

Yapılan araştırmaya göre BMW, henüz Tesla'ya ezici bir üstünlük kuramadı. Çünkü Tesla, geçtiğimiz ay 14.569 otomobil satışı gerçekleştirdi. BMW ise 14.869 adet elektrikli otomobil satışı yaptı. Bu iki markayı 12.213 satış ile Volkswagen, 10.533 satış ile Volvo, 8.618 satış ile de Audi takip etti.

BMW, toplam satışlarda ilk kez Tesla'yı geride bırakmış olsa da Tesla Model Y, Temmuz 2024'te Avrupalı tüketicilerin en çok tercih ettiği elektrikli otomobil modeliydi. Marka, temmuz ayında 9.544 Model Y satışı gerçekleştirdi. BMW ise aynı listeye, 4.305 satış yapan iX1 ile altıncı sıradan girebildi. Buradan; model çeşitliliğinin markaları nasıl etkilediği sonucuna ulaşabiliriz.