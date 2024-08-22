Tesla'nın Berlin'de kurduğu fabrikayla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Firmanın, fabrikayı kurmak için tam yarım milyon ağaç kestiği ortaya çıktı. Meğer Almanya'daki haftalar süren protestolar boşa değilmiş...

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın Berlin yakınlarında kurduğu fabrika, uzun zamandır tartışmaların odak noktasında. Özellikle de çevre aktivistleri, fabrika nedeniyle bu bölgenin aşırı tahrip edildiğini savunup duruyorlar. Hatta geçmişte çeşitli protestolar gerçekleştirildi ve polislerin de müdahale ettiği ufak çaplı olaylar çıktı.

Gelen son haberler ise bu olayların çok da yersiz olmadığını gözler önüne serdi. Çevre istihbarat şirketi Kayrros, konuyla ilgili çarpıcı bir veri yayımladı. Kayross'un paylaştığı verilere göre Tesla, Berlin'deki fabrika için Mart 2020 ila Mayıs 2023 dönemleri arasında 813 dönümlük araziyi kelimenin tam anlamıyla "talan etti".

Yarım milyon ağaç kesildi

*Fabrikanın kurulduğu bölgenin 2019 ve 2023 yıllarındaki uydu görüntüleri.

Bölgede çalışma yapan Kayrros'un verilerine göre fabrikanın kurulması için kullanılan 813 dönümlük alanda, 500 bin adet civarı ağaç kesildi. Kayrros yetkililerinden Antoine Halff, kesilen ağaçların karbondioksit tutma seviyesinin 13.000 ton olduğunu bunun da ortalama 2.800 içten yanmalı motora sahip otomobilin yıllık emisyon seviyesine denk olduğunu söyledi.

Bu arada; Tesla'nın Berlin'deki fabrikayı genişletmek için çalıştığı bilgisini de paylaşalım. Hatta Almanya Çevre Bakanlığı, geçtiğimiz ay Tesla fabrikasının genişletilmesine yönelik kararı onayladı. Hâl böyleyken Almanya, bu olay nedeniyle daha fazla karışabilir gibi görünüyor.