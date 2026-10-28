BMW'nin En Büyük Elektrikli SUV Modeli iX7 Sızdırıldı: 2027'de Tanıtılacak!

BMW'nin 2027'de tanıtılması beklenen yeni elektrikli SUV modeli iX7, sızdırılan bilgilerle şimdiden merak uyandırıyor.

2027 yılında tanıtılması beklenen BMW iX7, markanın elektrikli SUV ailesinin en büyük ve en lüks üyelerinden biri olmaya hazırlanıyor. Henüz resmî olarak doğrulanmayan sızıntılar, üç sıra koltuklu ve geniş iç hacimli modelin hızlı şarj altyapısı ve üst düzey kabin donanımlarıyla da öne çıkacağını gösteriyor.

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BMW iX7'nin kamuflajlı test görüntüleri yakın bir zamanda ortaya çıkmıştı. Fotoğraflar, modelin tasarımına dair ilk ipuçlarını sunarken teknik özellikleri ve donanımları hakkındaki ayrıntılar şimdilik sızıntılara dayanıyor. Peki, sızdırılan bilgiler doğru çıkarsa iX7 nasıl bir otomobil olacak? Menzilinden şarj kapasitesine kadar merak uyandıran pek çok ayrıntı var.

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İkonik bagaj kapağına veda ediyoruz

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BMW, yıllardır bazı SUV modellerinde kullandığı iki parçalı bagaj kapağı tasarımını yeni G67 kodlu modelinde terk edebilir. Sızıntılara göre iX7'de, güncel X5'te olduğu gibi tek parçalı bir kapak kullanılacak. Böylece iki parçalı bagaj kapağı geleneği, BMW cephesinde sona ererken Rolls-Royce Cullinan'da korunmaya devam edecek.

10 dakikada 270 km menzil sunan altyapı

İddialara göre iX7, 144 kWh kapasiteli bataryasıyla yaklaşık 700 kilometre menzil hedefliyor. 800 voltluk elektrik mimarisinin 460 kW'ın üzerinde tepe şarj gücünü desteklemesi bekleniyor. Bu değerler gerçekleşirse araç, 10 dakikalık şarjla 270 kilometre menzil kazanabilecek.

Gerçek şarj süresi ve elde edilen menzil; istasyonun gücüne, batarya sıcaklığına ve doluluk oranına göre değişecek. Dolayısıyla açıklanan değerleri şimdilik doğrulanmış sonuçlar olarak değerlendirmemek gerekiyor.

Arka koltukta 8K sinema keyfi

Kabin donanımları arasında en çok öne çıkan ayrıntı, arka yolcular için tasarlanan 31,3 inçlik 8K ekran. Tavandan aşağıya inmesi beklenen ekranın yanı sıra kapılara yerleştirilen dokunmatik paneller ve güç destekli otomatik kapılar da modelin lüks donanımları arasında gösteriliyor.

Bu özellikler, BMW'nin 7 Serisi'nde sunduğu arka koltuk odaklı konfor anlayışının iX7'ye de taşınabileceğini düşündürüyor.

Evrimsel tasarım çizgisi korunuyor

Tasarımda BMW'nin karakteristik böbrek ızgarası ve ayrık far düzeni korunacak gibi duruyor. Kapı kollarının gövdeye entegre edilmesiyle daha sade bir görünüm elde edilmesi de bekleniyor.

BMW iX7'nin 2027 yılının ortalarında tanıtılması planlanıyor. Batarya kapasitesi, şarj performansı ve kabin donanımları dâhil olmak üzere burada aktarılan ayrıntıların henüz resmî olarak doğrulanmadığını da belirtelim.