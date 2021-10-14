BMW, geçtiğimiz ay haberini verdiği yeni elektrikli amiral gemisi modeli iX'i önümüzdeki kasım ayında ülkemize getirmeye hazırlanıyor. Yeni aracın lansmanına bir aydan kısa bir süre kalmışken iX'in satış fiyatları da belli oldu.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz ay BMW, Auto Show 2021 Mobility fuarında Türkiye'ye getireceği yeni modellerini tanıtmıştı. i4, i3S gibi tanıtılan modellerin arasında, BMW'nin "bir çağın öncüsü" olarak nitelendirdiği iX xDrive40 da yer aldı.

Önümüzdeki kasım ayında ülkemizde satışa sunması beklenen yeni iX xDrive40'ın fiyatları şimdiden belli oldu. BMW'nin elektrikli otomobil gamında amiral gemisi konumunda yer alacak yeni model, 1 milyon 632 bin 300 TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

Yeni BMW iX xDrive40 326 beygir güç sunuyor

Borusan Otomotiv'den gelen açıklamaya göre BMW iX xDrive40 için ön siparişler alınmaya başlamış durumda. 326 beygirlik gücüyle saatte 0'dan 100 kilometre hıza 6,1 saniyede ulaşan araca sahip olmak isteyen sürücüler, ön sipariş döneminde yukarıda belirttiğimiz karşılığında online rezervasyon yaptırabilirler.

Geçtiğimiz ay düzenlenen Auto Show 2021 Mobility'de BMW Motorrad ve MINI Genel Müdür Yardımcısı Can Mete Paker, elektrikli ürün gamını genişletmeye karar verdikten sonra karbon ayak izini azaltma konusunda büyük çaba göstereceklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ilk örneklerinden biri olan iX xDrive40'ın deri koltuklarının zeytin yapraklarından yapıldığını ve aracın birçok yanında FSC sertifikasına sahip materyaller kullanıldığını dile getirelim.

Yeni iX xDrive40, WLTP verilerine göre tam şarjda yaklaşık 425 kilometre menzile sahip. Şarj istasyonlarında 10 dakikalık şarj ile 100 kilometrelik menzili geri kazanan iX xDrive40'ın bataryaları, 40 dakikalık şarj ile tam doluluğa ulaşıyor.