BMW M4'ün Yeni Bir Özel Sürümünün Üretildiği İddia Edildi

BMW M4 modelinin yeni bir özel sürümünün üretilmiş olabileceği iddia edildi. Sınırlı üretim aracın 540 beygir gücünde olacağı söyleniyor.

Önümüzdeki yıl 50. yaş gününü kutlayacak olan BMW'nin M bölümü, kutlamalara şimdiden başlamış gibi gözüküyor; ancak M’in kaç farklı şekilde kutlama yapacağı henüz bilinmiyor. Grup, M'nin XM Concept SUV'deki ilk bağımsız ürününün önizlemesini göstererek, uluslararası pazarlar için şimdiye kadarki ilk M3 Touring istasyon vagonunu zaten piyasaya sürmüş durumda. 2023 model yılı için de bir M4 CSL'nin geleceğini biliyoruz. Ancak bazı forumlarda dolaşan söylentilere bakacak olursak kutlamalar bununla sınırlı kalmayacak gibi duruyor.

İçeriden gelen bilgiler; forumun düzenli olarak güncellenen gelecek modeller sayfasında paylaşılan bir gönderiye göre 22 Eylül’den itibaren, sadece birkaç aylığına çok sınırlı sayıda özel bir M4 üretileceği yönünde. Gönderiyi yapan kişi; manuel şanzımanla birlikte çoğunlukla CSL gibi yapılandırılacak olan M4’ün G80 jantları olacağını belirtirken, tam model tanımını bilmediğini aktarıyor.

Daha hafif, daha yalın ve daha sert bir M4 CSL

Bu yeni model kulağa, manuel şanzıman kalıpları için daha hafif, daha yalın ve daha sert bir M4 CSL veya belki de M4 CSL'nin beklenen 1.000 ya da daha fazla üniteden daha da kısıtlı bir üretim çalışması gibi geliyor. Tabii bunlar sadece paylaşılan bilgilere dayalı olarak yapılan tahminler. Araca dair şimdilik elimizde olan tek somut bilgi ise BMW'nin şu anda M3 ve M4 için sattığı jantlar.

M4 CSL'ye gelecek olursak: Araç daha önce Avrupa'da büyük bir ayırıcıya sahip çok agresif bir aero paketi ve ticari tip ızgaraların altında alt şeridi çevreleyen yeni hava girişlerinin dikkat çektiği testlerde görüldü. Buna ek olarak eşsiz farlar ile külbütör uzantıları gibi görünen şeyleri ve kamuflajın altında olduğu tahmin edilen birçok karbon fiber parçasını da gördük. Söylentilere bakacak olursak bu, BMW'nin 540 beygir gücü üreten S58 3.0 litrelik turboşarjlı altı sıralı motorunun ince ayarlı bir versiyonu olabileceği anlamına geliyor.