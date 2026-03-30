BMW M5'in Ya Çok Sevip ya da Tamamen Nefret Edeceğiniz Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı

BMW, henüz yeni sayılabilecek M5 modeli için makyaj çalışmalarına başladı. Nürburgring’de görüntülenen prototipler, özellikle tasarım tarafında radikal değişikliklerin yolda olabileceğini gösteriyor.

Deniz Şen Deniz Şen /

BMW’nin performans sedanı M5, daha piyasaya çıkalı çok uzun süre olmamasına rağmen şimdiden makyaj operasyonuna hazırlanıyor. Nürburgring pistinde test edilirken görüntülenen kamuflajlı prototipler, aracın gelecekteki versiyonuna dair önemli ipuçları sunuyor.

Henüz 2024’te teslimatlarına başlanan mevcut nesil M5’in bu kadar erken güncellenmesi dikkat çekici bulunurken, yeni versiyonun sadece küçük dokunuşlarla sınırlı kalmayacağı anlaşılıyor. BMW’nin özellikle tasarım noktasında kapsamlı bir değişime gittiği görülüyor.

BMW M5'in Ya Çok Sevip ya da Tamamen Nefret Edeceğiniz Yeni Tasarımı Ortaya Çıktı
Ön tasarım tamamen değişiyor.

Casus görüntülerde en dikkat çeken detay, ön tasarımın neredeyse tamamen yeniden ele alınmış olması. BMW’nin uzun süredir tartışma yaratan büyük böbrek ızgaralarının yerini, farlarla daha entegre ve sade bir tasarımın alabileceği görülüyor.

Bu yeni görünümün, markanın 'Neue Klasse' adı verilen yeni tasarım diline geçişin bir parçası olduğu düşünülüyor. Özellikle yeni nesil i3’te gördüğümüz çizgilerin M5’e de taşınması, BMW’nin tasarım anlayışında köklü bir değişime gittiğini gösteriyor.

İç mekan da değişimden nasibini alacak.

Test araçlarında dikkat çeken bir diğer unsur ise M modellerine özgü yan ayna tasarımının yer almaması. Bunun yerine farklı bir ayna yapısının kullanılması, BMW’nin sportif detaylarda da sadeleşmeye gidebileceğine işaret ediyor. Asıl büyük değişimin ise iç mekânda olması bekleniyor. BMW’nin yeni nesil modellerinde kullandığı minimalist kokpit tasarımının M5’e de geleceği ifade ediliyor.

