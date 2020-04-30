BMW X7’nin Yerine Geçecek X8’in Nefes Kesen Özellikleri

BMW'nin lüksün sınırlarını zorlayacak olan SUV aracı X8, meraklılarını kendine hayran bırakacak gibi görünüyor. Peki X8 ile ilgili bilinenler neler? Fiyatı, çıkış tarihi ve aracın bilinen tüm özellikleri sizin için derledik.

Bavyeralı otomotiv devi BMW, firmanın segment olarak piyasada bulunan SUV modeli X7’nin üzerinde konumlandırmayı planladığı bir araç üzerinde çalışıyor. BMW’nin geliştirdiği bu araç lüksün sınırlarını zorlayarak şirketin yeni amiral gemisi olmaya aday gibi görünüyor. Ayrıca araç sahip olacağı özelliklere bakılırsa BMW'nin en pahalı araçlarından biri konumunda olacak. Hatta en pahalısı bile diyebiliriz.

BMW’nin ızgaralarını her yeni modelinde daha da genişlettiği yeni tasarım dilini kullanmaya başlayacağı tahmin edilen araç, bekleyenlerini bir hayli heyecanlandırıyor. SUV sınıfının yeni gözdesi olmaya aday olan X8'in 2021’de piyasaya çıkması tahmin ediliyor. Yapılan sızıntılar ve araç hakkında edindiğimiz tüm bilgileri haberimizde sizin için mercek altına alacağız. İsterseniz aracın açıklanan özelliklerine ve sızıntılara gelin birlikte bakalım.

BMW X8 Tasarım

BMW X7’de olduğu gibi X8’de de tasarım dilini bozmadan daha keskin hatlar kullanarak daha kaslı bir SUV aracı kullanıcılarının beğenisine sunacak. Her zamankinden daha büyük ve cesur ızgaraların kullanılması planlanan SUV araçta büyük çaplı alaşım jantlarla araca daha da heybetli bir görünüm kazandırılacak. SUV'a daha spor bir görünüm kazandırmak için coupe araçlarda olduğu gibi alçaltılmış arka tavan ve bunun sonucunda da daha küçük arka camlar kullanması muhtemel.

BMW X6’da kullandığı yuvarlak hatları X7’nin çizgileri ile birleştirerek yeni bir tasarıma imza atacak. Bu özellik kullanıcılarına X7’de olduğundan daha dar bir arka oturma alanı sunacak. Ancak bu bilgilendirme sizi yanıltmasın çünkü X8 coupe görünümü kazandırılmış epey büyük bir araç olacak. Bagaj hacminin ise bu boyutta bir SUV için geniş olacağını söylemek zor değil. Ayrıca araçta bagaj kapasitesi katlanır arka koltuklarıyla daha da arttırılabilir olacak. BMW X8’in bagaj yükleme bölümünün aracın boyutlarının X7 den daha büyük olacağını varsaydığımızda yerden bir hayli yüksek olacağa benziyor. Tabi böyle bir aracın bagajında kim yük taşımaya çalışır orasını bilemiyoruz.

Aracın iç tasarımında ise BMW'nun her zaman kullandığı analog kadranlar yerine daha cömert davranmasını bekliyoruz. Analog göstergeler yerine selefi X7’de olduğu gibi hayalet göstergeler ve yol bilgisayarını da bünyesinde bulunduran bir ön konsolla kullanıcılarının önüne çıkmasını bekliyoruz. Geniş bir multimedya-eğlence ekranına da sahip olması beklenen araçta, bu ekran aracılığıyla kullanıcılar araç hakkında pek çok bilgi edinebilecek. Araçta bulunacak olan ses sistemi ve multimedya özelliklerinden yolcular da koltuk arkalarındaki ekranları kullanarak faydalanabilecekler. Aracın ön panelinin, kendisi gibi sert hatlara sahip olması bekleniyor. BMW bu modelinde de X7’de olduğu gibi geleneksel tasarım dilini kullanacak ve araçlarında alışık olduğumuz düğmeleri de eksik etmeyecektir. Kullanıcılarına deri, kumaş gibi birçok seçeneği bünyesinde bulunduran döşeme opsiyonlarını da sunması bekleniyor.

BMW X8'in sürüş yetenekleri:

BMW X8'in sahip olacağı teknolojik yardımcılar sayesinde X7’de olduğu gibi keyifli bir sürüş sunacağını söylemek zor değil. BMW'nin sürüş konforu konusunda kullanıcılarını üzmeyeceğini düşünüyoruz. Bu fikrimizi destekleyen, aracın direksiyon tepkilerini hızlandıran ve araca çeviklik kazandıran M-sport süspansiyon standart olarak gelmesi beklenen özellikler arasında. Ayrıca araçta 8 ileri otomatik şanzıman da opsiyonel olarak sunulmak yerine standart bir özellik olarak gelecek. Aracın yol bilgisayarı BMW'nin diğer modellerinden aşina olduğumuz gibi otonom sürüşe destek verecek. G09 kasa kodu ile gelmesi beklenen aracın Audi RSQ8, Mercedes G63 ve Porsche Cayenne Turbo modellerine doğrudan rakip olmayı amaçladığını düşünüyoruz.

BMW X8’in motor seçenekleri:

BMW X8’in görünümüyle ilgili sızıntıları düşündüğümüzde bu canavarın iyi bir performans sergileyebilmesi için aracın 6 ve 8 silindirli motorlarla piyasaya sürülmesi muhtemel. BMW mühendisleri tabir yerindeyse devasa bir araç olan bu SUV'un kalbi olan motorun seçimi konusunda oldukça hassas davranacaklardır. Edindiğimiz bilgilere göre BMW’nin X8’in giriş seviyesi modellerinde X7’de kullanılan 3.0 d 6 silindirli dizel motorunu kullanması planlanıyor. Aracın diğer motor seçeneklerinde ise aşağıdaki motor seçenekleri satın alınabilir olacak;

3.0 litre 40i Benzinli

3.0 litre 50d Dizel

4.4 litre 50i Benzinli

BMW X8’in fiyatı ve çıkış tarihi

BMW X8’e sahip olmak istiyorsanız maalesef bu size biraz pahalıya mal olabilir. Giriş seviyesi modellerinde bile yüksek fiyatlarla karşılaştığımız Bavyeralı otomotiv devi BMW’nin bu modelinin 2021’in sonlarına doğru piyasaya çıkması bekleniyor. BMW X8’in söylentilere göre £100,000 yani yaklaşık 870.000 TL gibi bir fiyatla piyasaya çıkması bekleniyor. Bu fiyata vergilerin dahil olmadığını düşünürsek ülkemizde bu araca sahip olması için yaklaşık 1.000.000 TL gibi bir tutarı gözden çıkarmış olmamız gerekiyor.

BMW’nin piyasaya süreceği yeni SUV’u X8’in duyurulan özelliklerini ve araç hakkında edindiğimiz tüm bilgileri sizler için yorumladık. Araç hakkındaki söylentiler henüz doğrulanmış değil. Ancak piyasaya çıkışının ardından, adından daha da söz ettirecek aracın tüm özelliklerini öğrenebilmek için 2021 yılının sonuna kadar beklememiz gerekecek.