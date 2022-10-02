Steam Ödeme Yöntemlerinden BoaCompra Nedir, Ne İşe Yarar? ‌

Steam üzerinden oyun satın alırken sıklıkla karşımıza çıkan BoaCompra nedir, ne işe yarar sorularını sizler için yanıtladık. Steam ödeme yöntemi BoaCompra, oyun dünyasında oldukça büyük bir öneme sahip ödeme sistemlerinden biriyken, yeterince güvenli mi? En ince detaylarına kadar anlattık.

İnternetten alışveriş yapmak, her ne kadar 2022 yılında olsak bile yine güvensizlikleri meydana getiriyor. Kullanıcılar, ödeyecekleri ücret sonrasında hizmet alamamaktan oldukça korkuyor ve bu nedenle ne kadar güvenilir olsa bile o siteden alışveriş yapmıyor. Bugün, sizler için dünya genelinde bilinen ve en güvenilir ödeme sistemlerinden bir tanesi olan BoaCompra nedir, ne işe yarar sorularını yanıtlayacağız.

Özellikle Steam üzerinden bir oyun satın alırken, BoaCompra ile mutlaka karşılaşmışsınızdır. Bu sistem, güvenli internet alışverişi yapabilmenizde büyük bir rol oynuyor ve oyun dünyasında BoaCompra’nın adı oldukça yaygın diyebiliriz. Sıklıkla oyun satın alıyorsanız, BoaCompra’yı zaten biliyor olmalısınız. Ama ilk kez BoaCompra’yı duyan ve kullanacak olan kullanıcılar için lafı hiç uzatmadan Steam ödeme yöntemi BoaCompra nedir, ne işe yarar sorularını yanıtlayalım.

İlk olarak, BoaCompra aslında nedir?

Her şeyden önce, BoaCompra nedir sorusunu yanıtlayalım. BoaCompra, özellikle internetten oyun satın almak istediğinizde ödeme yapmanızı sağlayan bir ödeme yöntemidir. Boacompra, özellikle farklı ödeme yöntemleri sayesinde tercih edilmektedir. Örneğin, BoaCompra üzerinden direkt olarak ödeme yapabilir, havale yapabilir veya mobil ödeme yapabilirsiniz. BoaCompra’yı popüler yapan bir diğer neden ise, oldukça sık kullanılmasıdır. Özellikle Steam platformunda sıklıkla tercih edilen bu sistem, oyuncuların daha güvenli alışveriş yapabilmesi için imkan sağlıyor.

BoaCompra ne işe yarar?

Gelelim bu ödeme sistemi ne işe yarıyor sorusuna. Steam üzerinden bir oyun beğenip, satın aldığınızı düşünün. Ödeme yapmak istediğinizde, karşınıza BoaCompra ödeme sistemi çıkacaktır. BoaCompra, özellikle oyun dünyasında güvenli alışverişler yapmanızı sağlamaktadır. Ödeme yaparken, BoaCompra ile GPay ortak olarak çalışmaktadır.

BoaCompra, Mastercard’a göre çok daha farklı bir işleyişe sahip. Mastercard ile bir oyun satın aldığınızda, oyun direkt olarak hesabınıza geçer. Ama BoaCompra ile satın aldığınızda ise, oldukça fazla güvenlik aşamasından geçeceğiniz için oyununuz direkt olarak hesabınıza geçmeyecektir. BoaCompra, işlemlerinizi sürekli olarak kontrol ettikten sonra oyunu hesabınıza geçiriyor. Bu işlem kimi zaman birkaç dakika, kimi zaman birkaç saat ve bazen ise 1 gün bile sürebiliyor.

BoaCompra nasıl kullanılır?

Adım #1: Steam’de istediğiniz oyunu seçin

Steam’de istediğiniz oyunu seçin Adım #2: Oyunu sepete ekleyin

Oyunu sepete ekleyin Adım #3: Kendim için veya hediye olarak satın al butonlarından bir tanesini tercih edin

Kendim için veya hediye olarak satın al butonlarından bir tanesini tercih edin Adım #4: Karşınıza çıkan kredi kartı bilgileri ekranından, (BoaCompra) yazan ödeme sistemlerinden bir tanesini seçin

Karşınıza çıkan kredi kartı bilgileri ekranından, (BoaCompra) yazan ödeme sistemlerinden bir tanesini seçin Adım #5: Bilgileri doldurun

Bilgileri doldurun Adım #6: Karşınıza çıkan doğrulama ve güvenlik aşamalarını tamamlayın

Karşınıza çıkan doğrulama ve güvenlik aşamalarını tamamlayın Adım #7: Oyununuzun hesabınıza eklenmesini bekleyin

BoaCompra’da Visa, Mastercard, mobil ödeme, İş Bankası, Akbank, Yapı Kredi, PTT olmak üzere oldukça fazla ödeme yöntemi bulunuyor. Steam ödeme ekranındayken, bunlardan bir tanesini seçerek kolayca ödeme yapabilirsiniz. Yukarıda da söylediğimiz gibi, ödemeleriniz BoaCompra tarafından incelendiği için oyununuz kütüphanenize biraz geç düşebilir. Eğer uzun bir süre oyununuz eklenmez ise, BoaCompra ile iletişime geçmenizi tavsiye ediyoruz.

BoaCompra ile alışveriş yaparken, farklı bir siteye aktarılıyor olmanız size biraz korkutucu gelebilir. Ama korkmanıza gerek yok, BoaCompra fazlasıyla güvenli bir sistemdir.

BoaCompra güvenilir mi?

Gelelim en önemli konulardan bir tanesine. Oyun dünyasında oldukça fazla kullanılan BoaCompra, aslında güvenilir mi? Önce bir özet geçmemiz gerekirse, BoaCompra’nın güvenilir olduğunu söyleyebiliriz. Hatta, BoaCompra ile alışveriş yaparken diğer ödeme yöntemlerine göre çok daha fazla güvenlik aşamalarından geçiyorsunuz. Çünkü BoaCompra, yaptığınız ödemeleri inceleme altına alıyor ve herhangi bir problem olmadığını gördüğü takdirde hesabınıza oyunu ekliyor.

Eğer güvenli bir alışveriş yapmak istiyorsanız, BoaCompra’yı mutlaka tercih etmelisiniz. BoaCompra güvenliği o kadar güçlü ki, dünyanın en büyük oyun marketlerinden birisi olan Steam bile bu ödeme yöntemini tercih ediyor.

İnternet üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Ödeme yapacağınız sitenin güvenilir olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Aldığınız ürün hakkında yorumları, geri dönüşleri okuyarak ürünün doğruluğundan emin olmanız gerekiyor.

BoaCompra gibi, güvenli ödeme yöntemlerini tercih etmeniz gerekiyor.

3D ödeme yöntemi bulunan siteleri tercih etmelisiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi gibi sözleşmeleri mutlaka okumuş olmalısınız.

Sizler için BoaCompra nedir, ne işe yarar gibi önemli soruları yanıtladık. Steam gibi büyük platformların tercih ettiği bu ödeme sistemi, şu an dünya genelinde en güvenli sistemlerden bir tanesidir. Güvenli olmasıyla birlikte, birden fazla ödeme seçeneği sunuyor olması da BoaCompra’yı bir adım öne taşıyan detaylardan bir tanesi diyebiliriz. Eğer Steam’ı yeni kullanmaya başlıyor ve ilk oyununuzu satın alıyorsanız, BoaCompra’yı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Sizler daha önce BoaCompra kullandıınz mı? Kullandıysanız, deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.