BOE'nin OLED Ekranları, Samsung'un Kalite Testini Geçemedi

Samsung, gelecek nesil amiral gemisi Galaxy S21 serisinde maliyetleri düşürmek için BOE'nin ürettiği ekranlara yönelmişti. Ancak gelen bilgilere göre BOE'nin OLED panellerinin kalitesi, Samsung'u etkileyemedi.

Samsung'un Galaxy S21 serisi telefonlarında Samsung Display'in ürettiği ekranlar yerine, Çinli teknoloji şirketi BOE'nin ürettiği OLED ekranları kullanacağı konuşuluyordu. Ancak görünüşe göre Samsung'un maliyetleri düşürmek için yaptığı bu hamle pek de istendiği gibi sonuçlanmadı.

Güney Kore'den gelen yeni haberlerde, BOE tarafından üretilen panellerin Samsung'un kalite testini geçemediğini bildirildi. Ekran panelleri, genellikle kalite testi ve seri üretim testini geçtikten sonra telefonlara uygulanıyor. BOE'nin ürettiği ekranlar daha kalite testi aşamasındayken standartlara takılsa da, panelin geliştirilerek testi geçmesi için hala zamanı olduğu belirtiliyor.

BOE'nin OLED ekranları, Samsung'un kalite standartlarını karşılayamadı

Ekran tedarik zinciri danışmanlığı yapan DSCC'nin CEO'su Ross Young da, BOE ve ekran üreticisi China Star'ın panellerinin Samsung'u etkileyemediğini belirtiyor. Bu, Samsung'un kendi bünyesindeki Samsung Display'e karşı diğer alternatifleri reddetmek zorunda kalabileceği anlamına geliyor.

Samsung Display, şu anda en büyük OLED ekran üreticisi olarak kabul ediliyor. Şirketin ürettiği ekranlar, Samsung'un yanı sıra Apple ve OnePlus gibi devlerin telefonlarında da kullanıyor. Dolayısıyla BOE, daha ucuz fiyatlar sunsa bile, Samsung kaliteden ödün vererek rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyecektir. Yine de BOE'nin Huawei ve Oppo gibi markalarla çalışan önemli bir üretici olduğunu belirtmek gerekir.

Samsung'un Galaxy S21'de kısmi olarak BOE'ye yönelmesi, yeni nesil telefonlarında üretim maliyetlerini azaltmayı hedeflediğini gösteriyor. Samsung, diğer yandan Samsung Display'i panel fiyatlarını düşürmeye zorluyor.