İstanbul'da dev geri sayım: Yüzlerce oyunsever MLBB'nin 10. Yıl Dönümünü kutlamak için İstanbul Boğazı kıyısına akın etti. Şehir şimdi en büyük mobil espor turnuvasına hazırlanıyor.

İstanbul, küresel oyun ekosisteminin yeni merkezi olarak hızla yükseliyor! Bu hafta yüzlerce oyuncu ve içerik üreticisi, dünyanın en popüler mobil oyunlarından Mobile Legends: Bang Bang'in (MLBB) 10. yıl dönümünü kutlamak için İstanbul Boğazı kıyısına akın etti. Bu görkemli kutlama, milyonlarca hayranın gözünü Türkiye'ye çevireceği M8 Dünya Şampiyonası'na (M8) sadece üç ay kala gerçekleşti.

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İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasında iki gün süren etkinlik; Türkiye oyun topluluğundan oyuncuları, önde gelen içerik üreticilerini ve espor dünyasının sevilen isimlerini bir araya getirdi. Etkinliğe katılan oyuncular Türkiye'nin en sevilen oyun içerik üreticileriyle tanışma fırsatı buldu, topluluk duvarına el izlerini bıraktı ve kişiselleştirilmiş 10. Yıl Dönümü tişörtleri tasarladı. Ayrıca kahraman temalı alanları ve etkileşimli etkinlikleri keşfeden katılımcılar, İstanbul silüetine karşı hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Kutlamalar, içerik üreticisinin MLBB oyuncularıyla takım olup kıyasıya mücadele ettiği özel bir topluluk turnuvasıyla devam etti. Kazanan takımlar, sevdikleri içerik üreticileriyle birlikte İstanbul Boğazı'nda özel bir yat turuna çıkarak zaferin tadını çıkardı.

Kutlamaların bu denli görkemli olması, MLBB'nin 2016'daki çıkışından bu yana ne kadar uzun bir yol katettiğini de gözler önüne seriyor. Bugüne dek 1,5 milyarı aşkın indirmeye ulaşan oyun, aylık 110 milyon aktif kullanıcıya (MAU) ev sahipliği yapıyor. Oyunla birlikte hızla büyüyen espor ekosistemi sayesinde MLBB, 2021'den bu yana dünya çapında en çok izlenen mobil espor konumunda bulunuyor.

MOONTON Games'in Bölgesel Pazarlama Direktörü Cihan Ağagişi duygularını şu sözlerle ifade etti: "Geride bıraktığımız on yıl, MLBB'nin artık bir oyundan çok daha fazlası olduğunu kanıtlıyor. Bizimle kalan, bizimle büyüyen ve MLBB'yi hayatlarının bir parçası hâline getiren muazzam topluluklar inşa ettik. Bu yıl dönümü hem Türkiye'deki oyuncularımıza teşekkür etmek hem de daha fazla insanı bu güzel topluluğu keşfetmeye davet etmek için var. Önümüzdeki on yıl için hedeflerimiz çok daha büyük. Daha devasa topluluk etkinlikleri, güçlü yerel iş birlikleri ve insanların MLBB ile sadece oyun oynayarak değil çok daha farklı yollarla bağ kurabilmesi için çalışıyoruz. Oyuncularımızla birlikte büyümeye devam etmek ve onlara her zaman heyecanla bekleyecekleri yenilikler sunmak istiyoruz."

Önümüzdeki süreçte İstanbul, Avrupa'da düzenlenecek ilk M Serisi olan M8'e ev sahipliği yaparak dünyanın önde gelen MLBB takımlarını ve hayranlarını Türkiye'de ağırlayacak. Doğu ile Batı'nın buluştuğu bu eşsiz şehir; MLBB'nin Asya'daki köklü topluluklarıyla Avrupa ve diğer bölgelerdeki büyüyen kitlesini bir araya getirecek. Turnuva, Türkiye'nin oyun ve espor topluluğunu küresel sahneye taşırken yerel oyunculara da en büyük mobil espor organizasyonunu kendi şehirlerinde deneyimleme fırsatı sunacak. Bir önceki turnuva olan M7 Dünya Şampiyonası'nın (M7) anlık 5,68 milyondan fazla izleyiciye (PCV) ulaşması, İstanbul'un Ocak 2027'de nasıl devasa bir kitleyi ağırlamaya hazırlandığını açıkça gösteriyor.

İstanbul, 49,5 milyon TL ödül havuzlu espor dünya şampiyonasına ev sahipliği yapıyor

M8'in gelişiyle birlikte İstanbul'da dünyanın en iyi mobil espor takımlarını tam 49,5 Milyon TL'lik (1 Milyon Dolar) dev bir ödül havuzu bekliyor. Türk oyunseverler ise bu efsanevi mücadeleyi sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla yerinde izleme şansına sahip!

İstanbul'da dünya standartlarında rekabet, biletler 150 TL'den başlıyor

ESA Esports Arena'da gerçekleşecek M8 Eleme Aşaması için erken dönem avantajlı biletler, 24 Ekim - 21 Kasım tarihleri arasında buradan satışa sunulacak. Oyunseverler, sadece 150 TL'den (3 Dolar) başlayan fiyatlarla 14 - 19 Ocak 2027 tarihleri arasında 49,5 Milyon TL'lik dev ödül havuzu için verilecek kıyasıya mücadeleyi yerinde izleyebilecek.