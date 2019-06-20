2018 yılında yaşamış olduğu birçok kötü olaydan dolayı Facebook kullanıcı kaybetmeye devam ediyor. Bağımsız şirketlerin verileri, Facebook'un kullanıcı kaybettiğini gösterse de şirketin kendi verileri, durumun böyle olmadığını söylüyor.

The Guardian tarafından bildirilen verilere göre Facebook kullanımı geçen yıldan beri azalmış durumda ancak sosyal medya devi, kullanımın sabit kaldığını hatta arttığını söylüyor.

İstatistik firması Mixpanel; Facebook’un bir veri toplama şirketi olan Cambridge Analytica’ya kullanıcıların haberi olmadan 50 milyon hesabın bilgisini vermesinden sonra sitedeki beğenme, paylaşma ve gönderi atma gibi eylemlerin Nisan 2018’den beri neredeyse %20 azaldığını söylüyor. Nisan 2018 ayını referans aldığımız zaman, toplam eylemlerin %10’dan daha fazla düştüğünü, yazın bu oranların biraz arttığını ancak ABD genel seçimlerinden sonra bunun tekrar düştüğünü görüyoruz.

Bu azalmalar; Facebook’un yaşamış olduğu güvenlik, veri ve platformdaki nefret söylemi skandallarıyla doğrudan ilişkili. Firma, 2018 Ekim ayında 50 milyon hesabın daha verilerine ulaşılmış olduğunu itiraf ediyor ve George Soros’a saldırmak için bir halka ilişkiler firması kiralamasından dolayı özür diliyor. Facebook, platformunun Myanmar’daki katliamlara destekleyici bir şekilde kullanılmasına göz yumduğu için de yoğun eleştiri almıştı.

Bağımsız şirketlerin verileri, Facebook’un kendi istatistikleri ile çelişiyor. Firmanın kendi bulgularına göre sitenin günlük ve aylık aktif kullanıcı sayısı, geçen yıla nazaran %8 artmış durumda.

Piyasa araştırma şirketi olan eMarketer, ABD’deki Facebook kullanımında bir azalma olduğunu ve 2017’de 41 dakika olan kullanım süresinin 38 dakikaya düştüğünü bildiriyor. eMarketer, bunların dışında Facebook’un genç kullanıcı kitlesi kaybetmeye devam ettiğinin de altını çiziyor. Facebook'un, eMarketer'ın bulgularına nasıl bir yorum yapacağı ise merak konusu.