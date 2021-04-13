Brawls Stars'a Altın Kol Çetesi Adında Yeni Güncelleme

Mobil platformun en sevilen oyunlarından Brawl Stars, 12 Nisan itibarıyla hayranlarını sevindirecek yeni bir güncelleme aldı. Altın Kol Çetesi adı verilen yeni güncellemeyle birlikte oyuna Belle ve Squeak adında iki yeni savaşçı eklenirken, onlarca kostüm oyuncuların beğenisine sunuldu.

Clash of Clans ve Hay Day gibi başarılı oyunların arkasında yer alan isim Supercell, en sevilen oyunlarından Brawl Stars’a 12 Nisan itibarıyla yeni bir güncelleme getirdi. Yayınlanan yeni güncellemeyle birlikte Brawl Stars’a iki yeni savaşçı ve birbirinden farklı onlarca kostüm eklenirken, oyun içi görselleştirmelerde iyileştirmelere gidildi.

Altın Kol Çetesi (#goldarmgang) adı verilen yeni güncellemede Belle ve Squeak isminde iki yeni savaşçı eklendi. Belle Kromatik bir savaşçı olarak karşımıza çıkarken Squeak ise Yıldız Savaşları üçlüsünün bir parçası haline geldi.

Yeni savaşçılar Belle ve Squeak’i yakından tanıyalım

Kromatik savaşçı Belle Şokçu, Olumlu Dönüş ve Cezalısın ismini alan güçlerle donatılmış. Ana saldırı kategorisinde bulunan Şokçu, uzun menzilli elektro oklardan oluşurken Olumlu Dönüş ve Cezalısın güçleri sayesinde Belle, rakiplerinin şarjör değiştirmesini engelliyor ve bir yandan da koruma kalkanı kazanıyor.

Yeni savaşçının iki farklı gücü daha bulunuyor. Bunlardan ilki, gözcü işareti attığı rakibin daha fazla hasar almasını sağlayan Gözcü ve diğeri de düşmanlar tarafından tetiklendiğinde patlayan tuzak aksesuarı.

Yıldız Savaşları üçlüsünün bir parçası haline gelen Squeak’e baktığımız zaman ise yeni savaşçının yere veya düşmanların üzerine yapıştıktan kısa bir süre sonra patlayan bomba saldırısına sahip olduğunu görüyoruz. Ruff’un oyuncakları üzerinde bıraktığı salyalardan meydana gelen Squeak, Zincirleme Reaksiyon ve Süper Yapışkan güçleri sayesinde düşmana verdiği hasarı artırırken aynı zamanda onları yavaşlatabiliyor.

Squeak, süper gücü sayesinde yapışkan bombaları fırlatıldıktan sonra altı parçaya ayırabiliyor ve bu sayede daha geniş bir alana hasar veriyor. Gerilme aksesuarını kullandığı zamanda ise bir sonraki ana saldırısının menzilini genişletebiliyor.

Altın Kol Çetesi güncellemesi ile birlikte gelen diğer yenilikler

Brawl Stars oynarken gösterdiği üstün performansı tekrar izlemek isteyen oyuncular, ileri ve geriye sarma özelliğini kullanarak oyun içerisindeki en önemli anlara tekrar erişebilecekler. Aynı zamanda oyuncular, Eğitim Mağazası üzerinden Kupa Yolu Savaşçıları ve Brawl Pass Savaşçıları gibi kilitli öğeleri görüntüleyebilecekler.

Yeni kostümlere sahip olunması için gerekenler;

Baş Düşman Bea | Supercell MAKE: 79 Elmas

Neko Bea: 79 Elmas

Altın Neko Bea: 149 Elmas

Fener Sandy: 149 Elmas

Mareşal Ruffs: 79 Elmas

Altın El Belle: Brawl Pass ( 70. seviye)

Silahşor Colt: Brawl Pass (1. seviye)

Bar Demirbaşı 8-Bit Güç Ligi: 25,000 Yıldız Puanı

Hızlı Silahşor Edgar: 79 Elmas

Talih Düşmanı Tara: 149 Elmas

Amber de la Vega: 149 Elmas

El Yapımı Surge: 49 Elmas

Saf Gümüş/Altın 10,000/25,000 Altın; Nita, Spike, Gene

Brawl Stars'ı Google Play Store üzerinden indirmek için buraya, App Store üzerinden indirmek için de buraya tıklayabilirsiniz.