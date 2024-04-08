Brezilya ile milyarder iş insanı Elon Musk, bazı X hesaplarının engellenmesi talebi nedeniyle gerildi. Oldukça sert açıklamalar yapan Elon Musk, Brezilya'dan tamamen çekilebileceklerini söyledi.

Milyarder iş insanı Elon Musk ile Brezilya hükûmeti arasında büyük bir kavga çıktı. Brezilya'da bir yargıç, bazı X hesaplarının engellenmesini istedi. Elon Musk da buna karşı çıktı. Hâl böyle olunca X'in Brezilya'da engellenmesi için karar alındı. Elon Musk, bu karara ateş püskürdü.

Brezilya ile Elon Musk arasındaki kavgaya yol açan isimlerin kim olduğu belli değil. Ancak bu tür bir kararın Elon Musk'ı çok kızdırdığı ortada çünkü. Çünkü Musk, mahkemeden çıkan karara itiraz ederken, X'teki tüm kısıtlamaları da kaldıracağını söyledi.

Elon Musk'la karşı karşıya gelen yargıç, sahte haberleri ve darbeyi soruşturuyordu

Yargıç Alexandre de Moraes, uzun zamandır Brezilya'nın gündeminde olan bir isim. Çünkü ülkenin eski Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro'ya yönelik bir soruşturma sürdürüyor. Yargıç, ülkedeki yalan ve sahte haberlerle Bolsonaro'nun darbe girişimi iddialarını araştırıyor. Elon Musk, bu yargıcın Brezilya anayasasına aykırı davrandığını, Brezilya halkına ihanet ettiğini söylüyor. Yargıçsa Elon Musk ve ekibinin karara aykırı davranamayacağını, bu durumda günlük 19.740 dolar para cezasına çarptırılacağını belirtiyor.

Açık konuşmak gerekirse Brezilya hükûmeti ile Elon Musk arasındaki gerginlik, kolay kolay sona ermeyecek. Çünkü Elon Musk, bu karar nedeniyle Brezilya ofislerini kapatmak zorunda kalacaklarını söyledi. Ayrıca Elon Musk, yasal olarak mümkün olması hâlinde Moraes'in aldığı karara yasal olarak itiraz edeceklerini belirtti. Brezilya'daki tüm geliri kaybetmeye göze aldığını aktaran Musk, ilkelerin daha önemli olduğunu ifade etti.