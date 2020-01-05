Bu Robot, Jüpiter’in Uydusunda Yaşam Belirtisi Arayacak

NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory’de görev yapan bilim insanları, Europa'nın buzullarını incelemesi planlanan Bruice aracını test etti. Bruice, Antarktika'nın soğuk sularında yapılan testlerden başarıyla ayrıldı.

Geçtiğimiz kasım ayında NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory’de (JPL) görev yapan bilim insanları ve mühendisler, Doğu Antarktika buzullarının altında görev yapan Bruie’yi (Buoyant Rover for Under-Ice Exploration) başarıyla test etti. Antarktika’da test edilen uzaktan kumanda kontrollü araç, Jüpiter’in uydusu Europa’daki kalın, donmuş buz kütlelerinin altında yaşam kanıtı arayacak.

Jupiter’in uydusu Europa’yı ziyaret edecek olan bir sonraki robotik sonda, 2025 yılında başlatılması planlanan Europa Clipper olacak. Birkaç yıl sonra Jüpiter'in yörüngesinde olacak olan bu uzay aracı, gezegenin uydusunu taramak ve haritalamak için Europa ile farklı açılardan karşılaşacak. Araştırmacılar, Europa’yı Güneş sistemimizdeki Dünya dışı yaşamın en iyi adaylarından biri olarak görüyorlar.

Bruice, Antarktika’nın soğuk sularında yapılan testlerden başarıyla ayrıldı:

Gaz devini ziyaret edecek bir iniş aracının ne zaman göreve başlayacağı henüz bilinmiyor. Buna rağmen NASA mühendisleri, bu misyona yardımcı olacak teknolojiler geliştirdi. Projenin liderlerinden olan JPL araştırmacısı Kevin P. Hand, proje hakkında “Europa’nın okyanusunda yüzen geziciler ve diğer denizaltılar gibi araçları kullanmak, bir gün gerçekleştirmeyi umduğumuz şey için uzun vadeli bir vizyon. Bu öncü görevler, buzdan geçmek ve okyanusa ulaşmak için zemin hazırlayacak” dedi.

Bruie projesinin gelişimi 2017 yılından beri sürdürülüyor. İsminin açılımından da anlaşılacağı üzere yüzen bir araç olan Bruie, buz sahanlığında ilerlerken sensörleriyse veri toplayacak. Kıtanın doğu kesiminde Avustralya merkezli Casey İstasyonu yakınlarındaki O’Brien Körfezi buzullarının altında test edilen araç, test sırasında üçer saatlik üç farklı konuşlandırmadan başarıyla ayrıldı.

Dördüncü kritik testte ise araç, 42 saat 30 dakika boyunca buzun altında kaldı. Projenin baş mühendisi Andy Klesh, gezgini bir dizüstü bilgisayar kullanarak sürdü. Oldukça zorlu koşullara sokulan gezici, yavaş ama itinayla ilerlemeye devam etti. Araçta bulunan yerleşik kameraysa Antarktika buzullarının altında neler olduğunu gözler önüne serdi. Kayıtlara göre kıta, meraklı penguenlerin dışında oldukça sade ve cansız görünüyordu. Buna rağmen birkaç metre aşağıda deniz yosunlarına ve fotosentez bulgularına rastlandı.

Araştırmacılar, Europa’nın okyanusunu keşfedebilme potansiyeli olan proje için yoğun çaba sarf ediyorlar. Özellikle mühendislik açısından geliştirilmeye açık olan bu araç, ilerleyen yıllarda Jupiter’in uydusunda yaşam kalıntıları olup olmadığını anlamamıza yardımcı olabilir.