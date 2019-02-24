Parça Parça Xiaomi Mi 9 İncelemesi (Fotoğraf)

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 9'un oldukça merak edilen iç aksamına bu haberimizde göz atıyoruz.

Akıllı telefon sektörü önümüzdeki birkaç gün içerisinde fazlasıyla hareketli saatler geçirecek zira 25 Şubat'ta başlayıp 28 Şubat tarihinde bitecek olan Mobil Dünya Kongresi 2019'da (MWC 2019'da) şirketlerin tanıtacağı yeni amiral gemileri bir hayli ilgi görüyor. Xiaomi tarafında ise Çinli şirketin bugün tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Mi 9'un lansmanının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen cihaz, bir bir parçalarına ayrıldı.

Kablosuz şarj

Mi 9'un arka kapağı kaldırıldığında karşımıza koskoca bir bakır yığını çıkıyor. Cİhaza 20 W'lık kablosuz şarj özelliğini kazandıran bu modülün hemen altında 3.300 mAh'lik batarya bulunuyor.

Anakart

Cihazın bataryasını da dışarı aldığımızda saf bir şekilde bütün anakartı görebiliyoruz. Gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alan Xiaomi Mi 9, 8 GB RAM ve 128 GB depolamayı da içerisine barındırıyor.

Kamera

Akıllı telefonlar arasındaki en iyi kameralardan birisine sahip olan Çinli şirketin yeni amiral gemisi Mi 9'un arka tarafında; 48 MP çözünürlüğünde ana kamera, 16 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 MP çözünürlüğünde 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telephoto kamera olmak üzere toplamda 3 adet kamera bulunuyor.

Cihazın bütün parçalarının özenle ayrılmış hâline ise yukarıdaki fotoğraftan ulaşabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde Çin'de, bugün ise dünya genelinde tanıtılan Xiaomi Mi 9, 28 Şubat tarihinden itibaren Avrupa'da 450 euro'dan satışa çıkacak.