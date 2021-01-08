Burger King, 20 Yıl Aradan Sonra Logosunu Değiştirdi

Fast food zincirinde son derece önemli bir yere sahip Burger King, 20 yıldır kullandıkları logoyu baştan aşağı yenileme kararı aldı. Daha yumuşak hatlara ve gerçekçi bir görünüme sahip olan bu logo, markanın görsel kimliği haline gelecek ve bulunduğumuz yıl içerisinde tüm restoranlarda kullanılmaya başlanacak.

Dünyanın en büyük fast food zincilerinden Burger King, en son 1999 yılında değiştirdiği klasik logoyu yeniledi. Şirketin yeni logosu, bu yılın ilk aylarında reklam afişlerinden çalışan üniformalarına kadar birçok yerde kullanılmaya başlanacak.

Yeni logonun retro tasarımlardan esinlenerek ortaya çıktığını belirten şirket, ilhamlarını 1969 yılından 1999’a kadar kullanılan eski logodan aldıklarını dile getirdi. Daha yuvarlak detaylara sahip bu yeni logo, markanın görsel kimliği haline gelecek.

Yeni logo, daha "yuvarlak ve lezzetli"

Burger King, yeni logolarını tanıttıkları basın açıklamasında, minimalist logolarının markanın gelişimine ve bugünkü konumuna son derece uyumlu olduğunu dile getirdi. Burger King’in Baş Pazarlama Yöneticisi Fernando Machado, yeni logonun enerjik renkleri içinde barındırarak gerçeğe daha yakın olacak şekilde tasarlandığını ve yeni fontlarının da markanın ürünlerini simgeleyecek tarzda “yuvarlak ve lezzetli” yapıda dizayn edildiğini dile getirdi.

Müşteriler, markanın yeni görsel kimliğini yakın bir zamanda tüm reklam afişlerinde ve ambalajlarda görmeye başlayacak. Ancak şirketin dünya çapında bulunan 19 bin restoranını tamamen yenilemesi, biraz zaman alacak. Restoranlarda kullanılan tezgahlar, dolaplar ve iç dizayn, markanın yeni görsel kimliğine göre tekrar dizayn edilecek. Şirket, aynı zamanda yeni logolarını çalışan üniformalarına da yansıtacak ve reklamlarında gerçek çalışanlarına yer verecek.

Küresel marka şirketi Siegel + Gale'in başkanı Douglas Sellers, Burger King'in yeni görsel kimliğiyle ilgili şu sözleri dile getirdi; "Dünyada yaşanan olaylar göz önünde bulundurulduğunda, yeni logo son derece sıcak ve tanıdık bir sima gibi geliyor. Burger King, sıcak ve neşe dolu logosuyla birlikte eski kimliğine geri dönerek, dünyanın her yerinde anında tanınabilir bir tasarıma imza atmış."