BYD'nin Yeni Elektrikli Otomobilleri Bir Benzin Deposunu Doldurmak Kadar Hızlı Şarj Olabilecek: 5 Dakikada Tam 400 Km Menzil!

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BYD'nin yeni elektrikli otomobilleri, özel bataryalar sayesinde 5 dakikada tam 400 km menzil sağlayacak kadar şarj edilebilecek.

Elektrikli otomobil sektörünün en büyük sorunlarından biri olan şarj süresi, BYD'nin yeni teknolojisiyle tarihe karışıyor.

BYD, içten yanmalı motorlu araçlara yakıt doldurma süresi kadar kısa sürede şarj olabilen yeni bataryalarını duyurdu. Bu teknoloji yaygınlaşırsa artık elektrikli otomobillerdeki şarj sıraları büyük ölçüde azalabilir.

BYD en yakın rakibi Tesla'ya ciddi fark atacak

BYD’nin geliştirdiği yeni bataryalar, 1MW (1.000kW) güç desteği sunuyor. Bu sayede 1.000V ve 1.000A kapasitesiyle rekor seviyede bir şarj hızına ulaşılıyor. Yeni teknoloji sayesinde yalnızca 5 dakikalık şarj ile 400 km menzil elde edilebiliyor ancak tamamen dolu bir batarya için daha uzun süreli şarj gerekiyor.

Bu devrim niteliğindeki teknoloji, BYD'nin yeni Han L Sedan ve Tang L SUV modellerinde yer alacak. Yeni nesil araçlar, hızlı şarj desteği sayesinde uzun yolculuklarda bile şarj endişesini büyük ölçüde ortadan kaldıracak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse hâlihazırda Tesla'nın en hızlı şarj sistemi 15 dakikada yaklaşık 275 km menzil sunuyor. BYD'nin 5 dakikada 400 km menzil sağlaması bu alandaki rekabeti büyük oranda etkileyecek.

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Kaynak : https://bgr.com/tech/byds-new-electric-cars-can-recharge-as-fast-as-filling-up-a-gas-tank-400km-in-5-minutes/
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