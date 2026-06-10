Reuters'a konuşan bir BYD yöneticisi, şirketin Türkiye'deki fabrika çalışmalarını durduğunu açıkladı. Bunun yerine Avrupa'da üretime odaklanacak.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan BYD, geçtiğimiz yıllarda Türkiye için büyük planlarını açıklamıştı. Öyle ki firma, ülkemizde 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Bu kapsamda Manisa’ya fabrika kurulacağı ve 150 bin üretim kapasitesi olacağı belirtilmişti. Ancak aradan uzun zaman geçmesine rağmen bu fabrika konusunda adım atılmadı. Hatta inşaatı da başlamadı.

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Şimdi ise Reuters’tan gelen bir haber, BYD’nin Türkiye’deki fabrika planlarını askıya aldığını ortaya koydu. Çinli otomobil devinde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Stella Li, Türkiye’deki fabrika çalışmalarını durdurduklarını ifade etti.

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Avrupa’ya odaklanmak istediği için Türkiye’de fabrika projesi durduruldu

Açıklamaya göre BYD, Macaristan’a kurduğu yeni fabrikasında bu yılın dördüncü çeyreğinde otomobil üretimine başlayacak. Avrupa’daki üretime odaklanmak istediği için ülkemizdeki fabrikayı askıya aldığı belirtilmiş. Reuters’a konuşan Li’nin açıklaması şu şekilde: “Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa’da ikinci bir üretim tesisi bulmaya odaklanmak olacak.”

BYD, AB’den Çinli üreticilere gelen tarifelere karşı Avrupa’daki üretimini artırmak istiyor. Bu yüzden de böyle adımlar atılıyor. Ayrıca firmanın Avrupa’daki satışları da her geçen gün yükseliyor. Öyle ki geçen yıl satışlar %270 artarak 188 bin araca çıktı. Bu yılın mayıs sonuna kadar ise %144 artışla 100 bin satışı aşmayı başardı.

Maalesef 2024 yılında duyurulan Türkiye fabrikasıyla alakalı başka bilgi yok. Li, açıklamasında fabrikanın inşaatına henüz başlanmadığını ve projenin askıya alındığını ifade etti. Otomobil üreticisinin Türkiye’de üretime başlama konusunda bir zaman çizelgesi olmadığını da ekledi. Yani BYD’nin ülkemizde fabrikasının geleceği şu anda belirsiz.