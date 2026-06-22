Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin PS5 Fiyatları Sızdı (Bu Fiyatlara Kim Alır?)

Yakında PS4 ve PS5 için ön siparişe açılması beklenen Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin fiyatları sızdı.

Geçtiğimiz hafta Call of Duty: Black Ops ve Call of Duty: Black Ops 2’nin Temmuz ayında PS4 ve PS5’e geleceği duyurulmuştu.

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Oyuncular her ne kadar bu duyuruya sevinmiş olsalar da Activision’ın iddia edilen fiyat politikası, bu heyecanı kursaklarda bırakmak üzere.

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Black Ops ve Black Ops 2 fiyatı ne kadar olacak?

PC ve Xbox mağazalarında yapılan son güncellemeler, PS5 oyuncularını nelerin beklediğine dair korkunç ipuçlarını ortaya çıkardı.

Sızıntılara göre her bir oyunun standart versiyonu 40 dolar olarak listelenmiş durumda. Yani bu iki oyunu yeni nesil konsollarda oynamak yaklaşık 80 dolara mal olacak. Zaten işin asıl can sıkan kısmı da bu çünkü bu oyunlar sırasıyla 14 ve 16 yıllık.

Ek paketler fiyatı daha da şişirebilir

Her iki oyunun dörder adet büyük DLC paketi var ve tanesi şu anda 10 dolardan satılıyor.

Ufak bir matematik hesabı yaparsak iki oyun ve tüm harita paketlerine eksiksiz sahip olmak isterseniz cebinizden çıkacak toplam para aşağı yukarı 160 doları bulabilir. Üstelik karşımızda baştan yapılmış bir remake veya remastered bir sürüm de yok.

Oyuncular sosyal medya ve Reddit'te şimdiden Activision'a tepkilerini iletmeye başlamış durumda. Oyunlar ön siparişe açıldığında fiyatları sizlere aktarıyor olacağız.