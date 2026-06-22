Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin PS5 Fiyatları Sızdı (Bu Fiyatlara Kim Alır?)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Yakında PS4 ve PS5 için ön siparişe açılması beklenen Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin fiyatları sızdı.

Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin PS5 Fiyatları Sızdı (Bu Fiyatlara Kim Alır?)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Geçtiğimiz hafta Call of Duty: Black Ops ve Call of Duty: Black Ops 2’nin Temmuz ayında PS4 ve PS5’e geleceği duyurulmuştu.

Oyuncular her ne kadar bu duyuruya sevinmiş olsalar da Activision’ın iddia edilen fiyat politikası, bu heyecanı kursaklarda bırakmak üzere.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Efsane Oyunlar Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2, PS4 ve PS5’e Geliyor! İşte Tarihi

Efsane Oyunlar Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2, PS4 ve PS5’e Geliyor! İşte Tarihi

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 24 Multiplayer Bilgisayar Oyunu Tavsiyesi

Arkadaşlarınızla Oynayabileceğiniz 24 Multiplayer Bilgisayar Oyunu Tavsiyesi

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 1.330 TL Olan 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

İçerikten Görseller

Call of Duty: Black Ops ve Black Ops 2'nin PS5 Fiyatları Sızdı (Bu Fiyatlara Kim Alır?)
2

Black Ops ve Black Ops 2 fiyatı ne kadar olacak?

PC ve Xbox mağazalarında yapılan son güncellemeler, PS5 oyuncularını nelerin beklediğine dair korkunç ipuçlarını ortaya çıkardı.

Sızıntılara göre her bir oyunun standart versiyonu 40 dolar olarak listelenmiş durumda. Yani bu iki oyunu yeni nesil konsollarda oynamak yaklaşık 80 dolara mal olacak. Zaten işin asıl can sıkan kısmı da bu çünkü bu oyunlar sırasıyla 14 ve 16 yıllık.

Ek paketler fiyatı daha da şişirebilir

2

Her iki oyunun dörder adet büyük DLC paketi var ve tanesi şu anda 10 dolardan satılıyor.

Ufak bir matematik hesabı yaparsak iki oyun ve tüm harita paketlerine eksiksiz sahip olmak isterseniz cebinizden çıkacak toplam para aşağı yukarı 160 doları bulabilir. Üstelik karşımızda baştan yapılmış bir remake veya remastered bir sürüm de yok.

Oyuncular sosyal medya ve Reddit'te şimdiden Activision'a tepkilerini iletmeye başlamış durumda. Oyunlar ön siparişe açıldığında fiyatları sizlere aktarıyor olacağız.

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Amazon Prime Day indirimleri başladı!

Bilgisayar kategorisinde binlerce üründe %70'e varan indirimler için tıkla!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Bakanlık Kaynakları: "Roblox'un Erişime Açıldığı Bilgisi Doğru Değil"

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

Assassin's Creed ve Far Cry Serisini Bedava Oynama Fırsatı: Ubisoft+ Premium Ücretsiz Oluyor!

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

650 TL Değerindeki MMORPG Türündeki Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

GTA 6'nın Ön Sipariş Tarihi Resmen Açıklandı!

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

Steam'de EA Yaz İndirimleri Başladı (FC 26, Battlefield 6 ve Dahası İndirimde)

PlayStation 5 Çok Isınıyor Sorunu Neden Olur, Nasıl Çözülür?

PlayStation 5 Çok Isınıyor Sorunu Neden Olur, Nasıl Çözülür?

Call Of Duty Oyunlar

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Ülkemizde Fabrika Kurma Planlarını Durduran BYD'den Türkiye'deki Kullanıcılara Yönelik Açıklama Geldi

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

Toyota Corolla’nın En Sorunsuz Motoru Hangisi?

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

WhatsApp’a Kimin Çevrim İçi Olduğunu Kolayca Anlamanızı Sağlayacak Özellik Geliyor

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

GTA 6 Öncesi Büyük Jest: GTA 5 Sahiplerine Yeni Nesil Yükseltme Tamamen Ücretsiz Oldu!

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[19-22 Haziran] 4.800 TL Değerindeki 5 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

İnsana Sanayi Yollarını Unutturacak, En Dayanıklı Araba Motorları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com